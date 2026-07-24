ЦБ РФ продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики с 14,25% годовых
Совет директоров Банка России на заседании 24 июля принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — с 14,25% до 14% годовых. Это уже десятое подряд снижение ставки в рамках текущего цикла смягчения денежно-кредитной политики. Об этом сообщает РИА Новости.
Решение стало неожиданностью для рынка. Большинство аналитиков ожидали, что ЦБ впервые за год сохранит ставку без изменений на уровне 14,25%. Из 30 участников консенсус-прогноза РБК 26 прогнозировали именно такой сценарий.
В последние месяцы Банк России продолжает снижать ставку более осторожными темпами. Если ранее регулятор уменьшал её сразу на 0,5 процентного пункта, то на двух последних заседаниях шаг составил 0,25 процентного пункта.
Несмотря на ускорение инфляции в июне до уровня выше 6% при целевом показателе 4%, в ЦБ ранее отмечали, что значительная часть роста цен была связана с временными факторами, включая подорожание топлива и отдельных категорий плодоовощной продукции. Регулятор продолжает оценивать, насколько эти изменения повлияют на дальнейшую динамику цен и инфляционные ожидания.
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