ЦБ РФ продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики с 14,25% годовых

24 июля 2026, 14:11

Банк России снизил ключевую ставку до 14% годовых

Фото: Istock / Дмитрий Коростылев

Совет директоров Банка России на заседании 24 июля принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — с 14,25% до 14% годовых. Это уже десятое подряд снижение ставки в рамках текущего цикла смягчения денежно-кредитной политики. Об этом сообщает РИА Новости.