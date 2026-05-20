ЦБ установил курс доллара ниже 71 рубля впервые с февраля 2023 года
Центральный банк России установил официальный курс доллара на уровне 70,9509 рубля по состоянию на четверг, 20 мая. Об этом сообщила пресс-служба регулятора на своем сайте.
Официальный курс евро на четверг составил 81,9823 рубля, юаня — 10,4161 рубля. По сравнению с предыдущим днем доллар подешевел на 34,17 копейки, евро — на 80,48 копеек, юань — на 3,84 копейки.
Отмечается, что ниже 71 рубля американская валюта опустилась впервые за три года — с 8 февраля 2023-го, когда она составляла 70,8924 рубля.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что снижение курса доллара способно положительно сказаться на выездном туризме, частично компенсируя расходы россиян на поездки за границу.
