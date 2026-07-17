Экономист оценил вероятность снижения ключевой ставки на следующем заседании ЦБ
Экономист Астафьев: на предстоящем заседании ЦБ может снизить «ключ» до 14%
Банк России на заседании 24 июля, скорее всего, вновь снизит ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Такой прогноз сделал предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.
Напомним, 19 июня ЦБ снизил «ключ» на 25 базисных пунктов — до 14,25%. Это стало девятым последовательным снижением. В разговоре с «Известиями» Астафьев выразил мнение, что 24 июля регулятор повторит прошлый сценарий и снизит ставку до 14%, то есть продолжит постепенно смягчать денежно-кредитную политику.
«В российской экономике продолжается процесс дезинфляции. По оценкам Банка России, устойчивый рост цен в пересчете на годовые темпы уже находится в диапазоне 4–5%, что близко к целевому уровню. Кроме того, на июньском заседании ЦБ допускал возможность дальнейшего снижения ставки при сохранении тенденции к замедлению инфляции», — сказал эксперт.
Тем не менее Астафьев не исключил, что ЦБ сохранит ключевую ставку на текущем уровне, чтобы дождаться более убедительных сигналов устойчивого снижения инфляции. При этом снижение на 50 б.п. крайне маловероятно. По его словам, движение небольшими шагами является наиболее логичной стратегией для регулятора, чтобы не усилить инфляционное давление.