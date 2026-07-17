Экономист оценил вероятность снижения ключевой ставки на следующем заседании ЦБ

17 июля 2026, 16:35

Экономист Астафьев: на предстоящем заседании ЦБ может снизить «ключ» до 14%

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Банк России на заседании 24 июля, скорее всего, вновь снизит ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Такой прогноз сделал предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.





Напомним, 19 июня ЦБ снизил «ключ» на 25 базисных пунктов — до 14,25%. Это стало девятым последовательным снижением. В разговоре с «Известиями» Астафьев выразил мнение, что 24 июля регулятор повторит прошлый сценарий и снизит ставку до 14%, то есть продолжит постепенно смягчать денежно-кредитную политику.





«В российской экономике продолжается процесс дезинфляции. По оценкам Банка России, устойчивый рост цен в пересчете на годовые темпы уже находится в диапазоне 4–5%, что близко к целевому уровню. Кроме того, на июньском заседании ЦБ допускал возможность дальнейшего снижения ставки при сохранении тенденции к замедлению инфляции», — сказал эксперт.