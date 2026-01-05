«Надо быть любознательными и расширять свой кругозор»: Китайский гороскоп на 2026 год
Китайский Новый год Красной Огненной Лошади наступает 17 февраля 2026 года. Но по сложившейся традиции мы заранее проявляем интерес к восточному гороскопу. Символом 2026 года по китайскому гороскопу является Красная Огненная Лошадь. Цвета года — красный и все оттенки красного: бордовый, алый, рубиновый, также красно-оранжевый. Лошадь — знак интеллектуальный. Она энергична и наполнена энтузиазмом. В 2026 году надо быть любознательными, любопытными, дополнять своё мировоззрение, расширять свой кругозор. Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака китайского гороскопа.
Наиболее благоприятно в год Огненной Красной Лошади заниматься деловой сферой. Если сосредоточиться на работе и направить всю свою энергию на карьеру, то можно рассчитывать на успех. Хорошо повышать квалификацию, учиться новым профессиональным навыкам. Это будет оценено по достоинству и приведёт к процветанию и продвижению по карьерной лестнице.
В 2026 году если хочется сохранить любовь, укрепить существующий союз, привлечь любовь, то надо слушать себя свои чувства свои ощущения и свое сердце. Интеллектуальную энергию, логику и рациональность лучше направить на работу, а в любви наслаждаться чувствами.
Лошадь, символ 2026 года, любит поесть. В вопросах здоровья надо контролировать свой аппетит. Оптимальный контроль веса и аппетита убережёт от проблем, которые могут возникнуть из-за лишнего веса.
У Лошади много энтузиазма, она животное энергичное. Избыток активности может стать проблемой. Поэтому занятие спортом, фитнес-тренировки благоприятны. Важно найти полезное применение и выход энергии.
Особые рекомендации для каждого знака китайского гороскопа
Так как символ года, Лошадь, животное видное и заметное, то и все знаки китайского зодиака будут заметными и на виду, спрятаться не удастся. Лучше сразу готовиться к этому и проявлять свои лучшие качества, подавать себя с выгодной стороны на протяжении всего 2026 года.
Крыса будет нестандартной, креативной, эксцентричной и яркой. Её ждёт много сюрпризов и неожиданных поворотов судьбы. Но ей надо сохранить бдительность, и при этом быть открытой к новому. Крыса может быть очень терпеливой. Она умеет занимать выжидающую позицию, но все же ей надо быть более авантюрной в этом году. Крысе нужно совершать добрые поступки, и самой откликаться на доброту по отношению к ней. Крысе важно не упустить хорошо расположенных к ней людей.
Быку лучше быть поотважнее, посмелее и храбрее. Это надо для самореализации, для покорения вершин в карьере. Дела будут идти в гору. Рабочие процессы потребуют вложения большого количества энергии. Но и результат в карьере будет соответствующий, успешный, радостный и вдохновляющий. Надо быть оптимистично настроенным, позитивно смотреть в будущее. Страстность поможет в любви. Пламя страсти надо энергично и темпераментно поддерживать. Быку нужно положиться на везение, но при этом не прекращать предприимчиво и активно действовать.
Тигру в деловых и личных взаимоотношениях важно отметить то, за что он готов взять на себя ответственность. Ему чётко нужно разделить обязанности. Так Тигру легче будет достичь компромисса и желаемого результата в совместных делах. В домашних вопросах ему надо потратить время на наведение порядка и создание уюта. Несмотря на то, что Тигр, как и все знаки, будет на виду на протяжении года, именно скромность и надёжность его украсит.
Коту показана более интеллектуальная работа, чем физическая. Ему надо все продумывать. Коту нельзя лениться. В деловых и личных взаимоотношениях ему лучше договариваться, идти на встречу и быть дипломатичнее. Коту не стоит торопиться, спешить и полагаться на случай. Ему нельзя суетится и бросать всё на пол пути. Поможет Коту терпение, ориентир на перспективу и серьёзность.
Для Дракона 2026 год — это расслабление. Но полностью все-таки терять бдительность Дракону не рекомендуется. Ему важно иметь источник вдохновения и быть благородным. Он будет блистать, сиять, гордиться собой. Дракону придётся освоить новый опыт, новы знания. Но учёба будет идти легко и в удовольствие. Труды и заслуги Дракона высоко отметят.
Змее хорошо ориентироваться на карьерное продвижение. Пути лучше выбирать покороче. Ей надо руководствоваться эффективными средствами. Хорошо быть серьезной, смелой и ответственной. Все недоразумения, недомолвки и недопонимания надо обязательно проговаривать как в деловой сфере, так и в личной сфере. Змее надо все прояснять, не оставлять туманных ситуаций, во все надо вносить ясность и уточнять детали. Ведя дискуссии, важно не наговорить лишнего. На протяжении всего года ей необходимо привлекать единомышленников и заручаться поддержкой.
У Лошади не простой гороскоп в свой год. Она должна быть последовательна. Ей не надо полагаться на везение, а желательно полагаться на себя, на своё упорство и своё трудолюбие. Лошадям не стоит улучшать то, что уже в её судьбе сложилось наилучшим образом. Не стоит менять существующее положение вещей, если она довольна. В любви Лошадям лучше исключить напор, а ориентироваться ей следует на дух свободы, дружескую основу союза, взаимопонимание. Во взаимоотношениях необходимо давать другу свободу, находить компромиссы и опираться на взаимоуважение.
Козе необходимо положиться на свою силу воли и силу духа. Ей не нужно боятся сложностей. В карьере Козе желательно присмотреться и на время притаиться. Ориентироваться необходимо на долгую сосредоточенную, кропотливую работу и учитывать детали и нюансы. Также в деловой сфере Козе благоприятно проявить свои таланты и индивидуальность. Хорошо подхватывать инициативу и реализовать проекты совместно. В любви Козе надо быть посмелее, порешительнее, поактивнее, но при этом желательно сохранять загадочность, таинственность. Ей не следует выкладывать все свои секреты. Важно во взаимоотношениях поддерживать духовную связь и не допускать скуку.
Обезьяне скучно не будет. Ей благоприятно проявлять энергичность. Год обещает быть активным и запоминающимся. Ей надо показать себя надёжной. Во всех сферах ей обязательно нужно заниматься творчеством, применять необычный подход. Именно такой способ облегчит трудности, которые могут встретиться ей в 2026 году. Любовь украсит жизнь Обезьяны. В личной жизни ей надо быть романтичной, подчеркивать свою красоту и свои достоинства. Кардинально в своей жизни обезьяне лучше ничего не менять, а стремиться к гармонии во всех сферах. Ориентироваться желательно на свои эталоны.
Петуху надо быть расчетливым и полагаться на логику, рациональность. В деловом и личном партнерстве ему надо ориентироваться на равные партнерские взаимоотношение и на взаимовыгодные условия. Петуху надо быть открытым, проявлять симпатию и доброжелательность. Хорошо направлять энергию на общее дело, совместные цели. Важно делиться яркими и смелыми идеями. Петуху лучше избегать застоя. Ему благоприятно все время взаимодействовать с другими и не быть в одиночестве. Такой подход приведёт к успеху.
Собаке надо быть на виду в центре внимание. Ей не желательно скромничать. Собаке надо преодолеть то, что ее сковывает. Ей необходимо стать поувереннее в себе и нельзя унывать, грустить. Хорошо проявлять инициативу во всех сферах жизни, учувствовать в беседах, поддерживать разговор живо и с искреннем интересом. Благоприятно заниматься саморазвитием и самосовершенствованием. В любви надо отдать предпочтение новизне, легкости, нежности и комфорту.
Кабана ждут перемены в судьбе. Ему надо менять жизнь и не держаться за старое: за старые идеи, за старые контакты. Действовать ему желательно осмысленно, продуманно, целенаправленно и оптимистично. Кабан не очень любит придерживаться в рамках. Но именно такая тактика принесёт ему успех. Кабану надо верить в свой успех, двигаться целенаправленно к желаемым результатам.