«Надо быть любознательными и расширять свой кругозор»: Китайский гороскоп на 2026 год

05 января 2026, 17:14

Фото: iStock/Perseomed

Китайский Новый год Красной Огненной Лошади наступает 17 февраля 2026 года. Но по сложившейся традиции мы заранее проявляем интерес к восточному гороскопу. Символом 2026 года по китайскому гороскопу является Красная Огненная Лошадь. Цвета года — красный и все оттенки красного: бордовый, алый, рубиновый, также красно-оранжевый. Лошадь — знак интеллектуальный. Она энергична и наполнена энтузиазмом. В 2026 году надо быть любознательными, любопытными, дополнять своё мировоззрение, расширять свой кругозор. Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака китайского гороскопа.





Наиболее благоприятно в год Огненной Красной Лошади заниматься деловой сферой. Если сосредоточиться на работе и направить всю свою энергию на карьеру, то можно рассчитывать на успех. Хорошо повышать квалификацию, учиться новым профессиональным навыкам. Это будет оценено по достоинству и приведёт к процветанию и продвижению по карьерной лестнице.



В 2026 году если хочется сохранить любовь, укрепить существующий союз, привлечь любовь, то надо слушать себя свои чувства свои ощущения и свое сердце. Интеллектуальную энергию, логику и рациональность лучше направить на работу, а в любви наслаждаться чувствами.



Лошадь, символ 2026 года, любит поесть. В вопросах здоровья надо контролировать свой аппетит. Оптимальный контроль веса и аппетита убережёт от проблем, которые могут возникнуть из-за лишнего веса.



У Лошади много энтузиазма, она животное энергичное. Избыток активности может стать проблемой. Поэтому занятие спортом, фитнес-тренировки благоприятны. Важно найти полезное применение и выход энергии.





Особые рекомендации для каждого знака китайского гороскопа