Россиян предупредили о штрафах за ремонт
Член Общественной палаты РФ Евгений Машаров в беседе с РИА Новости сообщил, за что могут оштрафовать россиян, занимающихся ремонтом своих квартир.
При проведении ремонта квартиры важно помнить, что сильный запах лакокрасочных материалов может привести к административному штрафу, предупредил эксперт. Размер взыскания составляет от 500 до 1000 рублей.
Машаров добавил, что для наложения штрафа необходима проверка со стороны Роспотребнадзора, которая проводится по жалобам жильцов многоквартирных домов. Однако токсичный запах — не единственная причина для санкции.
По словам общественника, к нарушениям при ремонте относятся также хранение стройматериалов, грязь, складирование строительного мусора в подъезде, неправильный вывоз мусора и незаконная перепланировка квартиры. За такие нарушения предусмотрен штраф от 2 до 2,5 тысяч рублей.
