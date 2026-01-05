Россиян предупредили о штрафах за ремонт

05 января 2026, 11:48

РИА Новости: россияне могут получить штраф за шум и запах краски при ремонте

Фото: iStock/audioundwerbung

Член Общественной палаты РФ Евгений Машаров в беседе с РИА Новости сообщил, за что могут оштрафовать россиян, занимающихся ремонтом своих квартир.