«Остудить пыл»: Эксперт поддержал обязательные переговоры перед разводом
Зампред ВРНС Иванов: обязательная медиация при разводе защитит семью и детей
Правительство России утвердило план по введению обязательной досудебной процедуры для семейных споров с посредником. Заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов прокомментировал инициативу.
В беседе с «RT» Иванов назвал меру своевременной для защиты семьи. Её цель — позволить супругам остыть, избежать решений на эмоциях и найти путь к примирению, особенно парам с детьми.
По словам председателя, беспристрастный посредник поможет сторонам спокойно обсудить последствия развода, вопросы о детях и имуществе.
«Это поможет снизить градус конфликта и минимизировать травмирующее воздействие на психику ребёнка. Важно, что на время проведения таких переговоров судебное разбирательство будет приостановлено, что создаёт пространство для диалога без давления», — подчеркнул он.Власти создадут госреестр посредников. Специалисты должны иметь подготовку, разделять семейные ценности и глубоко знать законодательство и психологию.