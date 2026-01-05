«Остудить пыл»: Эксперт поддержал обязательные переговоры перед разводом

05 января 2026, 15:50

Зампред ВРНС Иванов: обязательная медиация при разводе защитит семью и детей

Фото: Istock/Prostock-Studio

Правительство России утвердило план по введению обязательной досудебной процедуры для семейных споров с посредником. Заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов прокомментировал инициативу.





В беседе с «RT» Иванов назвал меру своевременной для защиты семьи. Её цель — позволить супругам остыть, избежать решений на эмоциях и найти путь к примирению, особенно парам с детьми.



По словам председателя, беспристрастный посредник поможет сторонам спокойно обсудить последствия развода, вопросы о детях и имуществе.

«Это поможет снизить градус конфликта и минимизировать травмирующее воздействие на психику ребёнка. Важно, что на время проведения таких переговоров судебное разбирательство будет приостановлено, что создаёт пространство для диалога без давления», — подчеркнул он.