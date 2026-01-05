Психолог предупредил о скрытой опасности отношений без ссор

05 января 2026, 15:14

Психолог Филиппова: отношения без ссор говорят о нарушении коммуникации

Фото: iStock/kieferpix

Отсутствие ссор между партнерами может свидетельствовать об определенном нарушении коммуникации в отношениях. Об этом сообщила «Газете.Ru» заведующая кафедрой детской и семейной психотерапии факультета «Консультативная и клиническая психология» МГППУ Елена Филиппова.