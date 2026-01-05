Психолог предупредил о скрытой опасности отношений без ссор
Отсутствие ссор между партнерами может свидетельствовать об определенном нарушении коммуникации в отношениях. Об этом сообщила «Газете.Ru» заведующая кафедрой детской и семейной психотерапии факультета «Консультативная и клиническая психология» МГППУ Елена Филиппова.
Конфликты традиционно считаются негативным фактором для отношений, но последние исследования показывают обратное. По словам врача, конструктивное разрешение конфликта может даже укрепить связь между партнерами.
Психолог подчеркивает, что ссора не обязательно является чем-то плохим. Она может служить индикатором проблемы, требующей внимания.
Отсутствие конфликтов служит признаком проблем в общении. Всему виной коммуникационный барьер, при котором один из партнеров испытывает потребность, но не выражает ее, что приводит к недостатку информации и накоплению неудовлетворенности, как отмечает Филиппова.
Еще одной причиной отсутствия конфликтов может быть идеализация отношений. Некоторые люди полагают, что настоящая любовь исключает разногласия и воспринимают их как угрозу своим чувствам. Они избегают ссор из страха разрушить отношения, но такой подход лишь скрывает проблемы, которые остаются нерешенными, считает эксперт.
