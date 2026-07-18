Врач рассказала, можно ли есть с куста лесные и дачные ягоды

18 июля 2026, 05:23

Врач Федосьина посоветовала тщательно промывать собранные в лесу или на даче ягоды

Фото: iStock/Bojsha65

Собранные в лесу или на даче ягоды перед употреблением обязательно нужно тщательно промыть. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на гастроэнтеролога, гепатолога Европейского медицинского центра (EMC) Екатерину Федосьину.





Она пояснила, что на поверхности плодов могут оставаться частицы почвы, болезнетворные бактерии, яйца гельминтов, а также остатки удобрений или химических средств защиты. В лесу особенно опасно есть ягоды прямо с куста, поскольку дикие звери и птицы могут переносить возбудителей инфекций и паразитов.



Даже урожай с собственного огорода следует мыть под проточной водой по тем же причинам – это помогает смыть загрязнения, попавшие при поливе, дожде или обработке. Особое внимание гигиене стоит уделять детям, беременным женщинам, пожилым людям и всем, у кого ослаблен иммунитет.



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