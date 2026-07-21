«Не 21 день точно»: нутрициолог развеяла главный миф о пищевых привычках

21 июля 2026, 12:41

Нутрициолог Савельева: правило о формировании привычки за 21 день не универсально

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Почему одни люди легко придерживаются здорового образа жизни, а другие снова и снова срываются? Действительно ли полезная привычка появляется всего за 21 день? И что важнее для стройности и хорошего самочувствия — сила воли или правильно выстроенный режим?





Нутрициолог, специалист по коррекции пищевого поведения, эксперт телеканала «Доктор», автор книг-бестселлеров издательства АСТ Дарья Савельева в эфире «Радио 1» рассказала, что популярное правило о формировании привычки за 21 день нельзя считать универсальным.



По её словам, организм постепенно перестраивается под влиянием небольших ежедневных изменений, а поведение человека во многом определяется автоматическими действиями. Главная задача — научиться замечать собственные привычки и менять их постепенно, а не рассчитывать только на силу воли.





«Самое первое и понятное — это я всегда говорю своим клиентам и читателям — держать ритм. Сколько раз говорили, что обед должен быть по расписанию, несмотря ни на что. Вот то же самое и со сном, и с едой. Один раз дали себе некую установку: у меня есть завтрак, обед, ужин в такое-то время, я сплю в такое-то время. И, что удивительно, это такие простые вещи», — отметила нутрициолог.

«Организм самонастроился. Я даже не помню, в какой момент это случилось, но не за 21 день точно. Ставишь себе задачу и постепенно приходишь к результату».