«Гороскоп не радужный»: Астролог рассказал, какое будущее ждет Дональда Трампа и США после переговоров на Аляске
Предстоящую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске во многих СМИ называют самым опасным моментом для Зеленского за все время украинского конфликта.
Таролог, астролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» заявил, что соединение транзитного Юпитера и натального Юпитера указывает на удачность России.
«Мы наблюдаем секстиль между транзитным Юпитером и натальной Венерой. Такое взаимодействие планет указывает на успех в деловых и финансовых вопросах. Иные аспекты между планетами тоже указывают на удачно подобранный день для переговоров. Более того, негативных аспектов между планетами натальной карты РФ и этим днём нет», — поделился он.
По словам таролога, гороскоп США не настолько радужный.
«В глаза бросается квадрат между транзитным Марсом и Юпитером США. Аспект указывает на то, что представители страны переоценивают свою значимость в этих переговорах и, вероятно, будут вести себя надменно. Этот же аспект повышает вероятность совершения ошибок, которые в ближайшем будущем негативно скажутся на стране. Он же указывает на то, что представители США будут активно пытаться навязать свое мнение и с трудом будут слышать чужое », — объяснил астролог.
Он добавил, что в гороскопе США есть негативный аспект, который больше относится к текущему периоду в целом, а не конкретно к 15 августа.
«Это квадрат транзитного Юпитера и натального Сатурна. Как правило, аспект указывает на кризисный период в стране и указывает на наличие множества препятствий в достижении цели. Иные аспекты между планетами также говорят о сложном периоде для США и необдуманных шагах», — сказал таролог.
Лично для Дональда Трампа 15 августа, как заключил Зак, день удачного решения деловых вопросов и усиленной работы интуиции.
«День успешен для заключения важных финансовых сделок и заключения тайных сделок с зарубежными партнёрами», — завершил беседу собеседник.