«Гороскоп не радужный»: Астролог рассказал, какое будущее ждет Дональда Трампа и США после переговоров на Аляске

15 августа 2025, 13:23

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Предстоящую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске во многих СМИ называют самым опасным моментом для Зеленского за все время украинского конфликта.





Таролог, астролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» заявил, что соединение транзитного Юпитера и натального Юпитера указывает на удачность России.



«Мы наблюдаем секстиль между транзитным Юпитером и натальной Венерой. Такое взаимодействие планет указывает на успех в деловых и финансовых вопросах. Иные аспекты между планетами тоже указывают на удачно подобранный день для переговоров. Более того, негативных аспектов между планетами натальной карты РФ и этим днём нет», — поделился он.

«В глаза бросается квадрат между транзитным Марсом и Юпитером США. Аспект указывает на то, что представители страны переоценивают свою значимость в этих переговорах и, вероятно, будут вести себя надменно. Этот же аспект повышает вероятность совершения ошибок, которые в ближайшем будущем негативно скажутся на стране. Он же указывает на то, что представители США будут активно пытаться навязать свое мнение и с трудом будут слышать чужое », — объяснил астролог.

«Это квадрат транзитного Юпитера и натального Сатурна. Как правило, аспект указывает на кризисный период в стране и указывает на наличие множества препятствий в достижении цели. Иные аспекты между планетами также говорят о сложном периоде для США и необдуманных шагах», — сказал таролог.

«День успешен для заключения важных финансовых сделок и заключения тайных сделок с зарубежными партнёрами», — завершил беседу собеседник.