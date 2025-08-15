Нумеролог спрогнозировал результаты переговоров Путина и Трампа на Аляске

15 августа 2025, 12:03

Фото: istockphoto/sb2010

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске 15 августа 2025 года. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. Центральной темой встречи станет реализация плана территориального обмена в рамках урегулирования украинского конфликта.





Таролог, астролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» проанализировал сегодняшний день с точки зрения успешности переговоров и заявил, что он благоприятен для переосмысления убеждений.



«Этот день прекрасно подходит для анализа отношений. Луна в Тельце располагает к спокойным выгодоориентированным переговорам, где логика берет верх над эмоциями. Такое положение Луны также благоприятно для старта долгосрочных проектов», — сообщил он.

«Так секстиль между Луной и Венерой настраивает на миролюбивый лад. Секстиль Меркурий-Марс повышает предприимчивость людей и положительно сказывается на умственной активности. Соединение Сатурн-Нептун усиливают интуицию, а секстиль Сатурн-Плутон повышает способности к самоконтролю», — объяснил нумеролог.