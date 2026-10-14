Финансист объяснила, кому придется заплатить налог на проценты по вкладам

14 октября 2026, 18:52

Финансист Милова: налог на проценты по вкладам платят не все

Фото: iStock/FabrikaCr

В октябре россияне получили налоговые уведомления за 2025 год. У некоторых вместе с привычными налогами на квартиру, машину и землю появилась новая строка — НДФЛ на проценты по банковским вкладам.





Начальник отдела финансовой грамотности Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Ольга Милова в беседе с «Радио 1» отметила, что налог на проценты по вкладам платят не все, а только те, чей доход превысил необлагаемый лимит.





«Налогом не облагается сумма 210 000 рублей. Если вы получили по вкладам проценты выше, то с этой разницы вы уплачиваете подоходный налог. Пример: если человек получил по вкладам 250 000 рублей, налоговая база составит 40 000 рублей», — объяснила она.

«Вклад — это самый надёжный и гарантированный финансовый инструмент, который присутствует на рынке. Это возможность забрать деньги без потерь (теряются только проценты, но не тело вклада). В других инструментах доходность только обещанная», — подчеркнула Милова.