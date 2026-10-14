В Парагвае задержали россиянина за попытку махинаций с фальшивыми документами в банке
В Парагвае задержали россиянина, который пытался провести махинации с банковским счётом по поддельным документам. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Согласно материалу, 54-летний Александр пришёл в отделение Национального банка развития Парагвая в городе Ита с фальшивым удостоверением личности и назвался мексиканцем Дэвидом Брауном Уоллом. Сотрудница банка заподозрила неладное — позже проверка подтвердила российское гражданство мужчины.
Предварительно, задержанный пытался изменить данные доступа к счёту, включая привязанный адрес электронной почты. Против россиянина возбудили уголовное дело за изготовление и использование поддельных документов. Правоохранители выясняют точные обстоятельства случившегося.
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