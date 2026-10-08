Россиянам рассказали, когда банку с огурцами опасно открывать
Помутнение рассола в банке с домашними огурцами не всегда означает порчу. В Роскачестве объяснили Life.ru, в каких случаях изменения рассола допустимы, а когда содержимое банки становится опасным.
Слегка мутный рассол может появиться из-за жесткой воды, йодированной соли или недостаточно хорошо промытых огурцов. Эти причины не обязательно делают продукт опасным, но способны повлиять на его вкус и срок хранения. При домашнем консервировании также важно соблюдать чистоту и тщательно стерилизовать банки и крышки — при нарушении этих условий риск порчи повышается.
Есть признаки, при которых банку нельзя открывать и тем более пробовать ее содержимое. К ним относятся сильно мутный рассол со слизью и пеной, грязно-серые или зеленоватые хлопья, пузырьки газа, белесые нити и вздутая крышка. Такие изменения могут свидетельствовать о размножении дрожжей, плесени и гнилостных бактерий. Вздутая крышка особенно опасна, поскольку указывает на образование газа внутри банки.
Отдельную угрозу представляет ботулизм. Возбудитель заболевания Clostridium botulinum не имеет вкуса, цвета и запаха, поэтому даже полностью прозрачный рассол не гарантирует безопасность продукта. При любых сомнениях в причине помутнения банку следует выбросить, не открывая и не пробуя содержимое.
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