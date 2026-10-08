Россиянам рассказали, когда банку с огурцами опасно открывать

08 октября 2026, 09:14

Роскачество: банку с мутным рассолом, слизью и пеной нельзя открывать

Фото: istockphoto / Antonuk

Помутнение рассола в банке с домашними огурцами не всегда означает порчу. В Роскачестве объяснили Life.ru, в каких случаях изменения рассола допустимы, а когда содержимое банки становится опасным.