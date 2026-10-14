Россиянам объяснили, почему нужно удалять старые банковские приложения

14 октября 2026, 12:06

Роскачество: старые версии банковских приложений уязвимы для вирусов

Фото: istockphoto / alexialex

Россиянам рекомендуют удалять старые версии банковских приложений после установки новых. Об этом эксперты Роскачества рассказали в беседе с RT.