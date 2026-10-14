Россиянам объяснили, почему нужно удалять старые банковские приложения
Россиянам рекомендуют удалять старые версии банковских приложений после установки новых. Об этом эксперты Роскачества рассказали в беседе с RT.
В обычных условиях разработчики блокируют устаревшие версии или обновляют их через магазины приложений. Однако из-за санкционных ограничений автоматические обновления банковских сервисов стали недоступны. Новые версии появляются в магазинах лишь на несколько дней, после чего их удаляют, объяснили аналитики.
Поэтому банки сохраняют работоспособность старых приложений, чтобы клиенты не теряли доступ к счетам. При этом устаревшие версии не получают актуальных обновлений безопасности и могут содержать уязвимости.
Эксперты предупредили, что такие приложения проще заразить вредоносными программами. Они подчеркнули, что риск связан прежде всего с уязвимостями на отдельных устройствах, а не со взломом банковской системы в целом.
В Роскачестве советуют оставлять на телефоне только одну, самую актуальную версию банковского приложения. Хранить старые программы про запас не стоит: каждая из них может стать дополнительной точкой входа для злоумышленников.
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