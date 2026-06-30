Налоговый вычет 2026: упрощенная процедура ФНС, кто может получить и как оформить в пару кликов
Тысячи рублей, которые уже ушли в бюджет, можно вернуть законным способом, но многие россияне до сих пор не пользуются этой возможностью. При этом часть выплат оформляется практически автоматически. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
ФНС упростила процедуру получения налогового вычета
Россияне могут вернуть часть средств, уплаченных в качестве налога на доходы физических лиц, воспользовавшись налоговыми вычетами, предусмотренными Налоговым кодексом. Как пояснила адвокат, руководитель налоговой практики Московской коллегии адвокатов «Плесовских и партнёры» Александра Новичкова в эфире «Радио 1», многие до сих пор не обращаются за выплатами, хотя оформить их стало значительно проще.
«Многие знают про налоговые вычеты, но не пользуются. Всем кажется, что это очень сложно, долго и вообще что-то вернуть из бюджета, наверное, не так просто. На самом деле, в последние годы Федеральная налоговая служба делает всё для того, чтобы максимально упростить этот процесс. И оформление налоговых вычетов, и возвраты денежных средств на счёт», — объяснила эксперт.
По её словам, существует несколько видов налоговых вычетов. Самыми распространёнными остаются стандартные, социальные и имущественные.
Вычеты для родителей, за ГТО и собственное обучение
Стандартный налоговый вычет могут получать родители детей. На первого ребёнка он составляет 1 400 рублей в месяц, на второго — 2 800 рублей, на третьего и каждого последующего — 6 000 рублей. Если ребёнок является инвалидом, размер вычета достигает 12 000 рублей ежемесячно.
При этом оформлять такой вычет самостоятельно практически не требуется. Если у работодателя есть документы, подтверждающие наличие детей, например, свидетельства о рождении, льгота предоставляется автоматически без подачи заявления.
Кроме того, недавно появился налоговый вычет за выполнение нормативов ГТО. Для этого необходимо пройти диспансеризацию или медицинский осмотр, успешно сдать нормативы и получить право на вычет в размере 18 тысяч рублей.
Социальные вычеты позволяют вернуть часть ранее уплаченного НДФЛ при расходах на собственное обучение, образование детей, медицинские услуги, покупку лекарств, а также занятия фитнесом. Для расходов на собственное обучение и лечение установлен лимит в 150 тысяч рублей в год, с которого можно вернуть налог по ставке 13 или 15 процентов — в зависимости от применяемой ставки НДФЛ.
Вычет с покупки жилья и ипотеки
Самым крупным остаётся имущественный налоговый вычет, который предоставляется при покупке жилья или строительстве дома.
Максимальная сумма расходов, с которой можно оформить такой вычет, составляет два миллиона рублей. Если недвижимость приобретается в ипотеку, дополнительно можно вернуть налог с уплаченных процентов по кредиту — в пределах трёх миллионов рублей.
Оформить большинство вычетов можно через работодателя либо самостоятельно после окончания года, подав декларацию через личный кабинет налогоплательщика. По словам Александры Новичковой, сроки рассмотрения заявлений заметно сократились:
«Сейчас Федеральная налоговая служба максимально сокращает сроки. Наверное, минимальный срок, с которым мы сталкиваемся, составляет неделя. То есть с момента подачи декларации в течение недели деньги приходят уже на счёт в виде возврата НДФЛ. Стандартный срок составляет порядка трёх месяцев, но сейчас максимально эти сроки сокращаются».
Дополнительные льготы для семей с детьми
Для родителей предусмотрен отдельный налоговый вычет на оплату обучения ребёнка. Он составляет до 110 тысяч рублей в год и распространяется на самые разные виды образования — от кружков и секций до колледжей, институтов и университетов.
Особый порядок действует и при покупке жилья, если доля оформляется на несовершеннолетнего ребёнка. В этом случае родители могут воспользоваться имущественным вычетом за расходы на приобретение детской доли. При этом после достижения совершеннолетия ребёнок не теряет право на собственный имущественный вычет и сможет воспользоваться им при покупке своего жилья.
Кроме того, законодательство предусматривает налоговую льготу при продаже недвижимости семьями, воспитывающими двух и более несовершеннолетних детей. Если соблюдены установленные условия и продажа связана с улучшением жилищных условий, например, приобретением более просторной или более дорогой квартиры, доход от продажи жилья полностью освобождается от налогообложения независимо от срока владения недвижимостью.
Налоговый кешбэк для семей
Ещё одной мерой поддержки стала ежегодная семейная выплата, которую называют налоговым кешбэком. Приём заявлений на её получение уже начался.
Право на выплату имеют родители, получающие доход, облагаемый НДФЛ, если их среднедушевой доход за 2025 год не превышает полутора прожиточных минимумов и соблюдены другие предусмотренные условия. В таком случае доход каждого родителя пересчитывается по ставке НДФЛ 6%, а разница между ранее уплаченным налогом и пересчитанной суммой возвращается семье.