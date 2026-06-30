30 июня 2026, 10:56

Фото: iStock/blinow61

Тысячи рублей, которые уже ушли в бюджет, можно вернуть законным способом, но многие россияне до сих пор не пользуются этой возможностью. При этом часть выплат оформляется практически автоматически. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание ФНС упростила процедуру получения налогового вычета Вычеты для родителей, за ГТО и собственное обучение Вычет с покупки жилья и ипотеки Дополнительные льготы для семей с детьми Налоговый кешбэк для семей

ФНС упростила процедуру получения налогового вычета

«Многие знают про налоговые вычеты, но не пользуются. Всем кажется, что это очень сложно, долго и вообще что-то вернуть из бюджета, наверное, не так просто. На самом деле, в последние годы Федеральная налоговая служба делает всё для того, чтобы максимально упростить этот процесс. И оформление налоговых вычетов, и возвраты денежных средств на счёт», — объяснила эксперт.

Фото: iStock/mizar_21984

Вычеты для родителей, за ГТО и собственное обучение

Вычет с покупки жилья и ипотеки

Фото: iStock/Nikita Burdenkov

«Сейчас Федеральная налоговая служба максимально сокращает сроки. Наверное, минимальный срок, с которым мы сталкиваемся, составляет неделя. То есть с момента подачи декларации в течение недели деньги приходят уже на счёт в виде возврата НДФЛ. Стандартный срок составляет порядка трёх месяцев, но сейчас максимально эти сроки сокращаются».

Дополнительные льготы для семей с детьми

Фото: iStock/Ivan-balvan

Налоговый кешбэк для семей