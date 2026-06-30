Юрист предупредил о наказании за перекуры в рабочее время

30 июня 2026, 08:19

Юрист Кузнецов: перекур в рабочее время может стать основанием для наказания

Фото: iStock/littlehenrabi

Трудовое законодательство не предусматривает предоставление работникам дополнительных перерывов для перекура. Об этом сообщил юрист по трудовому праву hh.ru Александр Кузнецов, передает RT.