Юрист предупредил о наказании за перекуры в рабочее время
Трудовое законодательство не предусматривает предоставление работникам дополнительных перерывов для перекура. Об этом сообщил юрист по трудовому праву hh.ru Александр Кузнецов, передает RT.
Он отметил, что работодатель вправе устанавливать дополнительные перерывы в рамках локальных нормативных актов. Однако они должны быть доступны всем сотрудникам без исключения, чтобы избежать несправедливости в отношении некурящих работников. В противном случае у последних могут возникнуть обоснованные претензии к работодателю.
Юрист также подчеркнул, что в рабочее время сотрудник обязан выполнять свои трудовые обязанности. Хотя на практике многие работодатели закрывают глаза на кратковременные отлучки своих подчинённых.
По словам Кузнецова, отсутствие на рабочем месте во время исполнения служебных обязанностей может повлечь за собой дисциплинарные меры, начиная с замечания. В зависимости от конкретных обстоятельств, таких как наличие предыдущих дисциплинарных взысканий и отношение сотрудника к работе, могут быть применены более строгие санкции.
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