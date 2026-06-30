Юрист назвал риски при смене личной подписи
Российское законодательство не запрещает гражданину менять личную подпись и не устанавливает требований к ее форме. Об этом сообщил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в разговоре с «Лентой.ру».
Различия в подписях на различных документах не делают их недействительными. В случае спора вопрос решается с помощью почерковедческой экспертизы. Эксперт анализирует не только внешний вид подписи, но и устойчивые индивидуальные особенности почерка, отметил юрист.
Хаминский подчеркнул, что подпись используется для подтверждения волеизъявления при заключении сделок и оформлении документов. Поэтому желательно, чтобы подпись была относительно стабильной и позволяла однозначно идентифицировать подписавшего.
Частая и значительная смена подписи может затруднить доказательство ее подлинности и стать причиной проведения экспертизы при возникновении споров. По этой причине Хаминский рекомендовал не менять личную подпись.
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