Юрист назвал риски при смене личной подписи

30 июня 2026, 10:37

Юрист Хаминский: Существенная смена личной подписи может привести к проблемам

Фото: iStock/Dragos Condrea

Российское законодательство не запрещает гражданину менять личную подпись и не устанавливает требований к ее форме. Об этом сообщил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в разговоре с «Лентой.ру».