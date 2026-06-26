Депутат Хамитов назвал условия вычета налога за занятия спортом в РФ
Зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов (партия «Новые люди») разъяснил порядок получения социального налогового вычета за траты на занятия спортом. Об этом депутат рассказал в беседе с РИА Новости.
Граждане РФ вправе вернуть часть уплаченного НДФЛ за фитнес, посещение бассейна, занятия в спортивной школе или секции при условии, что организация включена в утверждённый Минспортом РФ перечень.
Оформить вычет можно двумя способами: через работодателя либо самостоятельно. Для этого нужно подать декларацию в налоговые органы. Кроме того, документ можно направить через личный кабинет в электронном виде.
Депутат акцентировал внимание на том, что сегодня государство трактует траты на спорт не как сугубо личные расходы, а как инвестиции в здоровье общества. По мнению Хамитова, регулярные спортивные нагрузки не только улучшают качество и увеличивают продолжительность жизни, но и снижают нагрузку на систему здравоохранения.
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