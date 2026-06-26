Депутат Хамитов назвал условия вычета налога за занятия спортом в РФ

26 июня 2026, 04:30

Фото: istockphoto/Sphoto

Зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов (партия «Новые люди») разъяснил порядок получения социального налогового вычета за траты на занятия спортом. Об этом депутат рассказал в беседе с РИА Новости.