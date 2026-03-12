Достижения.рф

Налоговый вычет в 2026 году: как и за что можно оформить

Россияне могут вернуть часть уплаченного подоходного налога. Иногда речь идёт о десятках и даже сотнях тысяч рублей. Налоговый вычет можно оформить за покупку жилья, лечение, обучение, занятия спортом и даже за наличие детей. Как работает эта система и какие суммы можно вернуть в 2026 году — в материале «Радио 1».



Что такое налоговый вычет


Налоговый вычет — это возможность уменьшить налогооблагаемый доход или вернуть часть уже уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Фактически государство компенсирует часть расходов граждан на социально значимые цели.

Важно понимать, что вычет — это не сама сумма возврата, а та часть дохода, на которую уменьшается налоговая база. Размер итоговой выплаты зависит от налоговой ставки и суммы расходов.

Получить вычет могут физические лица, которые официально работают, платят НДФЛ и находятся в России не менее 183 дней в году. Вернуть деньги можно только в пределах налога, который был уплачен за соответствующий период.

Налоговый вычет в 2026 году: за что можно оформить


Оформить возврат части НДФЛ можно за разные виды расходов. Чаще всего россияне получают вычеты:
  • за покупку квартиры или другого жилья;
  • за ипотеку (проценты по кредиту);
  • за лечение и медицинские услуги;
  • за обучение;
  • на детей;
  • за фитнес и занятия спортом;
  • за инвестиции и операции с ценными бумагами;
  • за благотворительность;
  • за страхование жизни и пенсионные взносы.

Сумма возврата и условия оформления зависят от конкретного типа вычета.

Вычет на детей: ежемесячная поддержка семьи


Стандартный налоговый вычет на детей — один из самых распространённых. Его могут получать родители, усыновители, опекуны и попечители.

Размер вычета зависит от количества детей:
  • 1,4 тысячи рублей — на первого ребёнка;
  • 2,8 тысячи рублей — на второго;
  • 6 тысяч рублей — на третьего и каждого последующего;
  • 12 тысяч рублей — за ребёнка-инвалида.

Фактически на руки ежемесячно можно получать от 182 до 1560 рублей в зависимости от ставки налога.

Вычет предоставляется до достижения ребёнком 18 лет, а если он учится очно — до 24 лет. При этом действует ограничение по доходу: если суммарный доход родителя с начала года превышает установленный лимит, право на вычет временно прекращается.

Оформить вычет можно через работодателя — достаточно написать заявление в бухгалтерию.

Вычет за покупку недвижимости


Имущественный налоговый вычет позволяет вернуть часть расходов при покупке жилья, строительстве дома или приобретении земельного участка.

Максимальная сумма расходов, с которой рассчитывается вычет, составляет 2 млн рублей. Соответственно, вернуть можно до 260 тысяч рублей (13% от этой суммы).

Если жильё куплено в ипотеку, дополнительно можно оформить вычет по процентам. В этом случае лимит расходов составляет 3 млн рублей, а максимальная сумма возврата — 390 тысяч рублей.

Таким образом, общий максимальный возврат может достигать 650 тысяч рублей.

Если квартира стоит дешевле 2 млн рублей, остаток вычета можно использовать при покупке другой недвижимости. Также вычет может быть распределён между супругами.

Для оформления понадобятся:
  • договор купли-продажи;
  • акт приёма-передачи;
  • платёжные документы;
  • кредитный договор и справка из банка (если есть ипотека).

Вычет за лечение и покупку лекарств


Социальный налоговый вычет можно получить за медицинские услуги. Это касается как собственного лечения, так и лечения близких родственников — супруга, родителей и детей.

Обычное лечение входит в общий лимит социальных расходов — до 150 тысяч рублей в год. В этом случае максимальная сумма возврата составляет 19,5 тысячи рублей.

При этом существует категория «дорогостоящее лечение». По ней лимит не применяется, а вычет рассчитывается исходя из фактических расходов.

Для оформления обычно требуются:
  • договор с медицинской организацией;
  • лицензия клиники;
  • справка об оплате услуг;
  • чеки или рецепты на лекарства.
Вычет за обучение


Налоговый вычет можно оформить за оплату образования. Это касается обучения:
  • самого налогоплательщика;
  • детей до 24 лет;
  • братьев и сестёр до 24 лет;
  • супруга или супруги.

Главное условие — образовательная организация должна иметь лицензию.

Максимальная сумма расходов на обучение детей составляет 110 тысяч рублей в год на обоих родителей. Таким образом, вернуть можно до 14,3 тысячи рублей.

Для других социальных расходов действует общий лимит — 150 тысяч рублей в год.

Для оформления понадобятся:
  • договор с учебным заведением;
  • документы об оплате;
  • лицензия образовательной организации;
  • справка об очной форме обучения (если обучение оплачено за ребёнка или родственника).

Вычет за фитнес и спорт


С 2022 года россияне могут оформить налоговый вычет за занятия спортом и фитнесом. Он относится к социальным вычетам.
Вычет распространяется на:
  • абонементы в фитнес-клубы;
  • спортивные секции;
  • физкультурно-оздоровительные услуги для детей.

Максимальная сумма расходов, с которой рассчитывается вычет, входит в общий социальный лимит — 150 тысяч рублей в год.

При этом важно, чтобы спортивная организация или индивидуальный предприниматель входили в специальный перечень, утверждённый правительством.

Для оформления потребуется договор на оказание услуг и подтверждение оплаты.

Как оформить налоговый вычет


В 2026 году существует три основных способа оформления налогового вычета.

Первый — через налоговую службу. Для этого после окончания года подаётся декларация 3-НДФЛ и прикладываются документы, подтверждающие расходы. Проверка может занять до трёх месяцев.

Второй способ — через работодателя. В этом случае зарплата выплачивается без удержания НДФЛ до тех пор, пока сумма вычета не будет полностью использована. Но такой вариант подходит только для расходов текущего года.

Третий способ — упрощённый порядок через личный кабинет налогоплательщика. Если организации передали данные в налоговую, заявление можно подать без декларации и без сбора документов. Проверка занимает значительно меньше времени — иногда около десяти дней.

Подать заявление на возврат можно за три последних года. Например, в 2026 году разрешено оформить вычеты за 2025, 2024 и 2023 годы.

Изменения в налоговых вычетах в 2025–2026 годах


С 2025 года в России действует прогрессивная шкала НДФЛ. Ставка налога теперь зависит от уровня дохода и может составлять от 13% до 22%. Соответственно, в некоторых случаях размер налогового вычета может быть больше, чем раньше.

Также с 2026 года вводится новая семейная налоговая выплата для родителей с двумя и более детьми при низком уровне дохода. В таких семьях фактическая ставка налога может снизиться до 6% после перерасчёта.

При этом ужесточаются правила для отдельных категорий налогоплательщиков. Так, с 1 января 2026 года лица, признанные иностранными агентами, лишаются права на получение налоговых вычетов, а их доходы облагаются НДФЛ по ставке 30%.
