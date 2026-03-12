12 марта 2026, 12:47

Россияне могут вернуть часть уплаченного подоходного налога. Иногда речь идёт о десятках и даже сотнях тысяч рублей. Налоговый вычет можно оформить за покупку жилья, лечение, обучение, занятия спортом и даже за наличие детей. Как работает эта система и какие суммы можно вернуть в 2026 году — в материале «Радио 1».





Что такое налоговый вычет

Налоговый вычет в 2026 году: за что можно оформить

за покупку квартиры или другого жилья;

за ипотеку (проценты по кредиту);

за лечение и медицинские услуги;

за обучение;

на детей;

за фитнес и занятия спортом;

за инвестиции и операции с ценными бумагами;

за благотворительность;

за страхование жизни и пенсионные взносы.

Вычет на детей: ежемесячная поддержка семьи

1,4 тысячи рублей — на первого ребёнка;

2,8 тысячи рублей — на второго;

6 тысяч рублей — на третьего и каждого последующего;

12 тысяч рублей — за ребёнка-инвалида.

Вычет за покупку недвижимости

договор купли-продажи;

акт приёма-передачи;

платёжные документы;

кредитный договор и справка из банка (если есть ипотека).

Вычет за лечение и покупку лекарств

договор с медицинской организацией;

лицензия клиники;

справка об оплате услуг;

чеки или рецепты на лекарства.

Вычет за обучение

самого налогоплательщика;

детей до 24 лет;

братьев и сестёр до 24 лет;

супруга или супруги.

договор с учебным заведением;

документы об оплате;

лицензия образовательной организации;

справка об очной форме обучения (если обучение оплачено за ребёнка или родственника).

Вычет за фитнес и спорт

абонементы в фитнес-клубы;

спортивные секции;

физкультурно-оздоровительные услуги для детей.

Как оформить налоговый вычет

Изменения в налоговых вычетах в 2025–2026 годах