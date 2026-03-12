Налоговый вычет в 2026 году: как и за что можно оформить
Россияне могут вернуть часть уплаченного подоходного налога. Иногда речь идёт о десятках и даже сотнях тысяч рублей. Налоговый вычет можно оформить за покупку жилья, лечение, обучение, занятия спортом и даже за наличие детей. Как работает эта система и какие суммы можно вернуть в 2026 году — в материале «Радио 1».
Что такое налоговый вычет
Налоговый вычет — это возможность уменьшить налогооблагаемый доход или вернуть часть уже уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Фактически государство компенсирует часть расходов граждан на социально значимые цели.
Важно понимать, что вычет — это не сама сумма возврата, а та часть дохода, на которую уменьшается налоговая база. Размер итоговой выплаты зависит от налоговой ставки и суммы расходов.
Получить вычет могут физические лица, которые официально работают, платят НДФЛ и находятся в России не менее 183 дней в году. Вернуть деньги можно только в пределах налога, который был уплачен за соответствующий период.
Налоговый вычет в 2026 году: за что можно оформить
Оформить возврат части НДФЛ можно за разные виды расходов. Чаще всего россияне получают вычеты:
- за покупку квартиры или другого жилья;
- за ипотеку (проценты по кредиту);
- за лечение и медицинские услуги;
- за обучение;
- на детей;
- за фитнес и занятия спортом;
- за инвестиции и операции с ценными бумагами;
- за благотворительность;
- за страхование жизни и пенсионные взносы.
Сумма возврата и условия оформления зависят от конкретного типа вычета.
Вычет на детей: ежемесячная поддержка семьи
Стандартный налоговый вычет на детей — один из самых распространённых. Его могут получать родители, усыновители, опекуны и попечители.
Размер вычета зависит от количества детей:
- 1,4 тысячи рублей — на первого ребёнка;
- 2,8 тысячи рублей — на второго;
- 6 тысяч рублей — на третьего и каждого последующего;
- 12 тысяч рублей — за ребёнка-инвалида.
Фактически на руки ежемесячно можно получать от 182 до 1560 рублей в зависимости от ставки налога.
Вычет предоставляется до достижения ребёнком 18 лет, а если он учится очно — до 24 лет. При этом действует ограничение по доходу: если суммарный доход родителя с начала года превышает установленный лимит, право на вычет временно прекращается.
Оформить вычет можно через работодателя — достаточно написать заявление в бухгалтерию.
Вычет за покупку недвижимости
Имущественный налоговый вычет позволяет вернуть часть расходов при покупке жилья, строительстве дома или приобретении земельного участка.
Максимальная сумма расходов, с которой рассчитывается вычет, составляет 2 млн рублей. Соответственно, вернуть можно до 260 тысяч рублей (13% от этой суммы).
Если жильё куплено в ипотеку, дополнительно можно оформить вычет по процентам. В этом случае лимит расходов составляет 3 млн рублей, а максимальная сумма возврата — 390 тысяч рублей.
Таким образом, общий максимальный возврат может достигать 650 тысяч рублей.
Если квартира стоит дешевле 2 млн рублей, остаток вычета можно использовать при покупке другой недвижимости. Также вычет может быть распределён между супругами.
Для оформления понадобятся:
- договор купли-продажи;
- акт приёма-передачи;
- платёжные документы;
- кредитный договор и справка из банка (если есть ипотека).
Вычет за лечение и покупку лекарств
Социальный налоговый вычет можно получить за медицинские услуги. Это касается как собственного лечения, так и лечения близких родственников — супруга, родителей и детей.
Обычное лечение входит в общий лимит социальных расходов — до 150 тысяч рублей в год. В этом случае максимальная сумма возврата составляет 19,5 тысячи рублей.
При этом существует категория «дорогостоящее лечение». По ней лимит не применяется, а вычет рассчитывается исходя из фактических расходов.
Для оформления обычно требуются:
- договор с медицинской организацией;
- лицензия клиники;
- справка об оплате услуг;
- чеки или рецепты на лекарства.
Вычет за обучение
Налоговый вычет можно оформить за оплату образования. Это касается обучения:
- самого налогоплательщика;
- детей до 24 лет;
- братьев и сестёр до 24 лет;
- супруга или супруги.
Главное условие — образовательная организация должна иметь лицензию.
Максимальная сумма расходов на обучение детей составляет 110 тысяч рублей в год на обоих родителей. Таким образом, вернуть можно до 14,3 тысячи рублей.
Для других социальных расходов действует общий лимит — 150 тысяч рублей в год.
Для оформления понадобятся:
- договор с учебным заведением;
- документы об оплате;
- лицензия образовательной организации;
- справка об очной форме обучения (если обучение оплачено за ребёнка или родственника).
Вычет за фитнес и спорт
С 2022 года россияне могут оформить налоговый вычет за занятия спортом и фитнесом. Он относится к социальным вычетам.
Вычет распространяется на:
- абонементы в фитнес-клубы;
- спортивные секции;
- физкультурно-оздоровительные услуги для детей.
Максимальная сумма расходов, с которой рассчитывается вычет, входит в общий социальный лимит — 150 тысяч рублей в год.
При этом важно, чтобы спортивная организация или индивидуальный предприниматель входили в специальный перечень, утверждённый правительством.
Для оформления потребуется договор на оказание услуг и подтверждение оплаты.
Как оформить налоговый вычет
В 2026 году существует три основных способа оформления налогового вычета.
Первый — через налоговую службу. Для этого после окончания года подаётся декларация 3-НДФЛ и прикладываются документы, подтверждающие расходы. Проверка может занять до трёх месяцев.
Второй способ — через работодателя. В этом случае зарплата выплачивается без удержания НДФЛ до тех пор, пока сумма вычета не будет полностью использована. Но такой вариант подходит только для расходов текущего года.
Третий способ — упрощённый порядок через личный кабинет налогоплательщика. Если организации передали данные в налоговую, заявление можно подать без декларации и без сбора документов. Проверка занимает значительно меньше времени — иногда около десяти дней.
Подать заявление на возврат можно за три последних года. Например, в 2026 году разрешено оформить вычеты за 2025, 2024 и 2023 годы.
Изменения в налоговых вычетах в 2025–2026 годах
С 2025 года в России действует прогрессивная шкала НДФЛ. Ставка налога теперь зависит от уровня дохода и может составлять от 13% до 22%. Соответственно, в некоторых случаях размер налогового вычета может быть больше, чем раньше.
Также с 2026 года вводится новая семейная налоговая выплата для родителей с двумя и более детьми при низком уровне дохода. В таких семьях фактическая ставка налога может снизиться до 6% после перерасчёта.
При этом ужесточаются правила для отдельных категорий налогоплательщиков. Так, с 1 января 2026 года лица, признанные иностранными агентами, лишаются права на получение налоговых вычетов, а их доходы облагаются НДФЛ по ставке 30%.