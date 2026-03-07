Дмитриев объявил о начале масштабного инфляционного ценового шока в мире
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что мировая экономика только начинает ощущать последствия масштабного скачка цен, вызванного операцией США и Израиля против Ирана. Об этом он написал в соцсети X, сопроводив пост инфографикой.
По словам Дмитриева, инфляционный удар уже сказывается на многих секторах экономики, компаниях и людях. Опубликованные им графики демонстрируют устойчивый рост стоимости ключевых сырьевых ресурсов и услуг, включая нефть, газ, удобрения, а также тарифы на морские перевозки.
Дмитриев подтвердил, что обсуждает с США ослабление санкций в отношении нефти из РФ
Глава РФПИ подчеркнул, что поднятие цен будет носить долгосрочный характер и затронет как развитые, так и развивающиеся экономики.
Ранее «Радио 1» передавало, что импортные товары в России могут значительно подорожать в ближайшие месяцы, если кризис на Ближнем Востоке продолжится. Основной причиной является блокада Ормузского пролива, из-за которой суда вынуждены искать альтернативные пути, включая порты Омана.
Также сообщалось, что в Филиппинах временно введут четырёхдневную рабочую неделю для государственных учреждений на фоне роста мировых цен на топливо из-за конфликта на Ближнем Востоке.