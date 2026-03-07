Дмитриев объявил о начале масштабного инфляционного ценового шока в мире

07 марта 2026, 23:59

Фото: iStock/ipopba

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что мировая экономика только начинает ощущать последствия масштабного скачка цен, вызванного операцией США и Израиля против Ирана. Об этом он написал в соцсети X, сопроводив пост инфографикой.





По словам Дмитриева, инфляционный удар уже сказывается на многих секторах экономики, компаниях и людях. Опубликованные им графики демонстрируют устойчивый рост стоимости ключевых сырьевых ресурсов и услуг, включая нефть, газ, удобрения, а также тарифы на морские перевозки.



