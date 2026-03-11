Эксперт оценила стоимость ребрендинга бизнеса из-за закона о русском языке
Ребрендинг компаний в связи с требованиями законодательства о русском языке может обойтись бизнесу от десятков тысяч до десятков миллионов рублей. Об этом рассказала основатель маркетингового агентства OMYLAB Александра Горохова.
В беседе с «Газетой.ru» она отметила, что для малого бизнеса — например, кофейни, салона красоты или студии танцев — замена простой несветовой вывески с демонтажем и монтажом обойдется примерно в 30–50 тысяч рублей. Световая объемная вывеска может стоить около 80–150 тысяч рублей.
Дополнительные расходы могут включать обновление логотипа и фирменного стиля, переработку сайта, замену меню, прайс-листов, POS-материалов, упаковки и других расходных материалов. Для среднего бизнеса — ресторанов, фитнес-клубов или клиник с несколькими точками — стоимость ребрендинга может достигать нескольких миллионов рублей. На один объект фасад и наружная реклама обходятся примерно в 200–400 тысяч рублей, а для сети из десяти точек расходы только на вывески могут составить два–четыре миллиона рублей. С учетом обновления всей рекламной продукции итоговые затраты могут достигать пяти–десяти миллионов рублей.
Для крупных федеральных сетей расходы на ребрендинг оцениваются уже в десятки миллионов рублей. В таких случаях требуется заменить навигацию в торговых центрах, рекламные панели, упаковку, а также обновить брендбуки и рекламные кампании.
