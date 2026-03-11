Эксперт оценила стоимость ребрендинга бизнеса из-за закона о русском языке

11 марта 2026, 14:38

Фото: iStock/Oleg Elkov

Ребрендинг компаний в связи с требованиями законодательства о русском языке может обойтись бизнесу от десятков тысяч до десятков миллионов рублей. Об этом рассказала основатель маркетингового агентства OMYLAB Александра Горохова.