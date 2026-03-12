Российские банки начнут проверять лимит по банковским картам своих клиентов
В России к 2027 году появится Единый реестр банковских карт, который позволит проверять общее количество карт, открытых на одного клиента в разных финансовых организациях. Об этом 12 марта сообщили «Известиям» в пресс-службе Банка РФ.
Как пояснили в ЦБ, система создаётся для борьбы с дропперами. С её помощью банки смогут отслеживать, не превышен ли установленный лимит по числу карт у отдельно взятых россиян, и на этом основании принимать решение о выпуске новой карты или отказе в её оформлении.
«При этом информация, которая по сути является банковской тайной, так и останется банковской тайной. Например, банк не увидит из реестра, сколько у конкретного гражданина карт в других банках и в каких именно», — говорится в материале «Известий».Ранее зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш предупредил, что россиянам могут отказать в ипотеке из-за открытой кредитной карты, даже если по ней нет задолженности. Финансовая организация рассматривает кредитку как потенциальное обязательство, которое может быть активировано в любой момент.