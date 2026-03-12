Российские банки начнут проверять лимит по банковским картам своих клиентов

12 марта 2026, 06:33

ЦБ: Банки РФ с 2027 года начнут проверять лимит по банковским картам своих клиентов

Фото: iStock/Farknot_Architect

В России к 2027 году появится Единый реестр банковских карт, который позволит проверять общее количество карт, открытых на одного клиента в разных финансовых организациях. Об этом 12 марта сообщили «Известиям» в пресс-службе Банка РФ.





Как пояснили в ЦБ, система создаётся для борьбы с дропперами. С её помощью банки смогут отслеживать, не превышен ли установленный лимит по числу карт у отдельно взятых россиян, и на этом основании принимать решение о выпуске новой карты или отказе в её оформлении.





«При этом информация, которая по сути является банковской тайной, так и останется банковской тайной. Например, банк не увидит из реестра, сколько у конкретного гражданина карт в других банках и в каких именно», — говорится в материале «Известий».