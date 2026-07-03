Кинолог рассказал, как защитить лапы собак от раскаленного асфальта в жару

Кинолог Голубев: защитить лапы собак от горячего асфальта в жару можно обувью
В жару контакт подушечек лап собаки с раскаленным асфальтом может привести к серьезному ожогу, требующему ветеринарной помощи. Нельзя спускать этот момент на самотек, уверены кинологи. Лапы наших питомцев нуждаются в комплексной защите.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что ровно как нам было бы горячо ходить по асфальту, так и собаки могут пострадать от нагретой поверхности.
«Не стоит рассчитывать, что животные привыкли к любым температурам, поскольку постоянно контактируют с землей. Асфальт – это неестественная поверхность для собак, и именно он представляет основную опасность в жару», — сказал он.
Тест на температуру
Чтобы понять, будет ли собаке горячо, приложите тыльную сторону ладони к земле. Если поверхность обжигает, питомец не сможет здесь ходить. Помните, что в жару асфальт может нагреваться и до 60 градусов, буквально до состояния сковороды.
Корректировка прогулок
Основной совет – избегать по возможности асфальтированных покрытий, стараться гулять по земле с травой, грунтовым дорожкам. Также в жару не просто допускается, но и рекомендуется переносить прогулки на более раннее время либо после захода солнца, когда земля остывает.
Экстренные меры
Мы защищаем ноги обувью. Рынок продумал то же решение и для наших собак. Самый простой способ – защитный воск, который наносится на лапы до прогулки. Метод не слишком эффективный в сильную жару, но подойдет, чтобы дополнительно защитить лапы от сухости и грязи.Наиболее надежное решение – летняя обувь или носочки для собак. Использовать их на постоянной основе летом специалисты не советуют. Но они подойдут, например, если необходимо выйти из машины и пройти через парковку, а взять на руки собаку не позволяют габариты. Учтите только, что собаке необходимо время, чтобы привыкнуть к обуви и научиться в ней ходить. Поэтому потренируйтесь заранее дома. Хвалите и выдавайте лакомство, когда у питомца получается. Подготовка может занять не один день.
Помощь при ожогах
Если собака поджимает лапы, скачет с одной на другую, – это явный признак, что ей очень горячо. Необходимо срочно прекратить контакт с поверхностью, перенести питомца в прохладное место и промыть лапы прохладной водой. Обработайте поврежденные места антисептиком, нанесите заживляющую мазь (подойдет с пантенолом). Если ожоги сильные, обязательно покажитесь ветеринарному врачу.