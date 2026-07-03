Кинолог рассказал, как защитить лапы собак от раскаленного асфальта в жару

03 июля 2026, 10:33

Кинолог Голубев: защитить лапы собак от горячего асфальта в жару можно обувью

Фото: iStock/StockSeller_ukr

В жару контакт подушечек лап собаки с раскаленным асфальтом может привести к серьезному ожогу, требующему ветеринарной помощи. Нельзя спускать этот момент на самотек, уверены кинологи. Лапы наших питомцев нуждаются в комплексной защите.





Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что ровно как нам было бы горячо ходить по асфальту, так и собаки могут пострадать от нагретой поверхности.





«Не стоит рассчитывать, что животные привыкли к любым температурам, поскольку постоянно контактируют с землей. Асфальт – это неестественная поверхность для собак, и именно он представляет основную опасность в жару», — сказал он.

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