«Приучить к дискомфорту»: Кинолог рассказал, что мешает собаке социализироваться
Кинолог Голубев: социализации собаки могут мешать звуки города
Социализация – важнейшая часть становления характера собаки. Если в раннем возрасте у питомца неправильно сформировались ассоциации с внешним миром, в будущем он рискует стать тревожным, неуверенным, агрессивным. Но что именно подразумевается под термином «социализация»? Только ли это знакомство с сородичами или людьми? Или за этим стоит что-то еще?
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» объяснил: многие думают, что социализация собаки проходит примерно как в детском саду у детей — достаточно привести его в компанию сородичей и просто ждать привыкания, однако это неверный подход.
«Любая встреча требует подготовки, постепенного знакомства, равно как и внешний мир не состоит исключительно из незнакомых людей и животных», — дополнил он.
Мир состоит еще и из звуков
Даже если ваша собака – душа компании и знакомство с сородичами проходит на «ура», она может испугаться другого триггера, например, резкого звука. А звуков вокруг нас много: шум машины, раскат грома, работа пылесоса. Если вы будете включать щенку фоном записи звуков ремонта или мегаполиса – это тоже часть социализации. Начинайте с приглушенной музыки, устраивайте короткие сессии на 5 минут. Если собака пугается от проезжающей во дворе машины – не жалейте ее, просто сделайте вид, что ничего страшного не произошло. Выдайте лакомство за то, что она справилась. Потому что не менее важно, как вы реагируете на шум. Если вы спокойны во время грозы, то и щенку бояться нечего.
Текстуры, которые пугают
Люди привыкают к разным поверхностям намного проще. А вот щенок, который контактирует с землёй более тесно, может пугаться даже самых банальных вещей, иногда поначалу даже щекочущей травки. Песок, решетка, канализационный люк, тропинка в лесу – это всё разные ощущения и разные эмоции. Чтобы собака не боялась незнакомых и неустойчивых поверхностей, постарайтесь пробовать разные текстуры. Один из возможных вариантов – отправиться на босоногую тропу, где в одном месте представлены самые разные покрытия.
Люди могут выглядеть по-разному
Возможно, вы замечали, как собака радостно встречает вас с работы. Но стоит вам, например, вернуться в дождевике, и питомец уже не столь доверчив. Незнакомые предметы часто пугают: шуршащая одежда, зонтик, непонятная шляпа, балаклава. Необходимо научить щенка, что люди могут принимать самые разные образы и менять форму тела (махать, вставать, ползти). И в большинстве случаев всё это не представляет угрозы. Собака боится того, чего не может понять в силу своей природы, даже если это просто элемент одежды.
Подготовка к манипуляциям
Рано или поздно щенок отправится на свой первый визит к ветеринару. Такие походы предстоят ему довольно часто. Не перекладывайте ответственность за социализацию на специалиста – начните подготовку еще дома. Научите щенка спокойно давать лапу, позволять осматривать уши, зубы. Приучайте к дискомфорту: 10 секунд лапы в руке – награда. 10 секунд прикосновений щеткой – тоже награда.
По словам эксперта, лучший совет, чтобы пройти социализацию максимально успешно – наблюдать за миром вокруг, искать нестандартные ситуации. Например, собаки лучше воспринимают горизонтальный мир. А попробуйте посмотреть на город с высоты холма или просто понаблюдайте за птицами – это уже новый угол обзора для питомца. Чем больше необычных ракурсов, звуков, текстур, запахов – тем лучше.
«И не забывайте, что в основе лежит положительное подкрепление. Не жалейте собаку за неуверенность, но бурно хвалите за интерес, храбрость, желание выйти на улицу, попытку познакомиться с кем-то», — резюмировал Голубев.