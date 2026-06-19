«Приучить к дискомфорту»: Кинолог рассказал, что мешает собаке социализироваться

19 июня 2026, 12:08

Кинолог Голубев: социализации собаки могут мешать звуки города

Фото: iStock/Photoboyko

Социализация – важнейшая часть становления характера собаки. Если в раннем возрасте у питомца неправильно сформировались ассоциации с внешним миром, в будущем он рискует стать тревожным, неуверенным, агрессивным. Но что именно подразумевается под термином «социализация»? Только ли это знакомство с сородичами или людьми? Или за этим стоит что-то еще?





Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» объяснил: многие думают, что социализация собаки проходит примерно как в детском саду у детей — достаточно привести его в компанию сородичей и просто ждать привыкания, однако это неверный подход.





«Любая встреча требует подготовки, постепенного знакомства, равно как и внешний мир не состоит исключительно из незнакомых людей и животных», — дополнил он.





Мир состоит еще и из звуков

Текстуры, которые пугают

Люди могут выглядеть по-разному

Подготовка к манипуляциям

«И не забывайте, что в основе лежит положительное подкрепление. Не жалейте собаку за неуверенность, но бурно хвалите за интерес, храбрость, желание выйти на улицу, попытку познакомиться с кем-то», — резюмировал Голубев.