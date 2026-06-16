На кинологической выставке в «Патриоте» представят более 200 пород

16 июня 2026, 16:55

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Масштабная кинологическая выставка «Россия-2026» будет проходить на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» в Одинцовском округе 20-21 июня. На ней представят свыше 200 пород. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.





В рамках мероприятия состоятся выступления по кинологическим видам спорта, включая дог-дартби, объединяющий дог-фрисби и дартс, конкурс юного хендлера, демонстрация работы служебных собак, монопородные выставки и национальный чемпионат среди собак отечественных пород «Слава России — 2026».





«Посетители смогут полюбоваться международными чемпионами и молодыми перспективными собаками, а общее число четвероногих участников составит около восьми тысяч», — говорится в сообщении.