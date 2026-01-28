«Наносите ущерб»: Россиянам перечислили главные ошибки по уходу за садом зимой

28 января 2026, 16:08

Садовод Туманов: сад зимой губят не снег, а оттепель и сухой ветер

Фото: iStock/Marina Kositsyna

Сугробы, метели и крепкие морозы кажутся главной угрозой для спящего сада. Однако эксперты предупреждают: часто куда большую опасность для деревьев и кустарников представляют не погодные капризы, а неумелые действия самих хозяев. Что категорически нельзя делать зимой на участке и как использовать снег себе на пользу?





Председатель общественной организации «Московский союз садоводов» Андрей Туманов в беседе с «Радио 1» заявил, что с наступлением зимы у многих дачников просыпается желание «помочь» растениям пережить холода, но именно такие действия могут привести к печальным последствиям.





«Неумелый садовод хуже пожара и наводнения, потому что все его действия идут во вред. Главное, что нужно понять: готовить растения к зиме начинают весной, а не в декабре. Если растение за сезон не подготовилось, то вы его уже ничем не спасёте. Поэтому остаётся только надеяться на то, что вы в своё время подобрали нормальный ассортимент районированных деревьев», — предостерёг он.

«Самые неблагоприятные факторы зимы — оттепель, резкие колебания между низкими и высокими температурами, иссушающие ветра. Главный подарок садоводу — снег, который является идеальным природным укрытием. Под ним стабильная температура и нет губительных для растений ветров. Нужно использовать его по максимуму и укрыть самое уязвимое место деревьев — штамбы», — посоветовал эксперт.

«Популярная ошибка — сбивать ледяную корку с веток. Не надо это делать лопатой. Вы нанесёте этим много ущерба, потому что подо льдом веточка нормально себя чувствует. Проблема льда — в его весе, а не в самом факте обледенения», — пояснил он.

—

«Эта забывчивость о правилах топки печи может иногда стоить здоровья и даже жизни. Обязательно в домике должен быть датчик угарного газа, нужно быть осторожными с электрообогревателями, которые часто становятся причиной пожаров из-за старой проводки», — подчеркнул Туманов.