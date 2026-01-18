В России планируют уточнить требования к земельным участкам
Власти России планируют в этом году уточнить требования к земельным участкам, включаемым в границы территории садоводства, а также упростить процедуру оформления прав на общее имущество СНТ. Об этом пишет РИА Новости.
Поправки касаются уточнения требований к земельным участкам, включаемым в границы территорий садоводства. На текущий момент такие участки не могут быть присвоены лицам, не являющимся учредителями товарищества. Единственным исключением являются участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности.
Согласно новому проекту, в границы вновь создаваемых территорий садоводства по-прежнему будет запрещено включать земли тех, кто не является учредителем. Однако в случае уже существующих территорий такое включение возможно при согласии указанных лиц.
Законопроект направлен на улучшение регулирования вопросов, связанных с возникновением права общей долевой собственности на имущество общего пользования в СНТ. К такому имуществу относятся участки общего назначения, такие как дороги, спортплощадки, скверы, места для сбора мусора и инженерные коммуникации.
