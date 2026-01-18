В России планируют уточнить требования к земельным участкам

18 января 2026, 14:24

РИА Новости: в России могут измениться требования к садовым участкам

Фото: iStock/VvoeVale

Власти России планируют в этом году уточнить требования к земельным участкам, включаемым в границы территории садоводства, а также упростить процедуру оформления прав на общее имущество СНТ. Об этом пишет РИА Новости.