В Подмосковье повышают кадастровую стоимость за неправильное использование земли

14 января 2026, 15:09

оригинал Фото: Медиасток.РФ

Владельцам земельных участков в Московской области напомнили, что использовать землю можно только по тому назначению, которое указано в документах. Если нарушить эти правила, кадастровую стоимость участка могут пересмотреть — и чаще всего в сторону увеличения, сообщили в подмосковном Минимущества.





Каждый участок имеет вид разрешённого использования. Землю под индивидуальное жилищное строительство, личное подсобное хозяйство или садоводство нельзя использовать для бизнеса. Участки сельхозназначения должны работать по своему прямому назначению — для выращивания сельскохозяйственных культур.



В Минимуществе Подмосковья пояснили, что за соблюдением правил следят органы муниципального земельного контроля. Если они выявляют нецелевое использование, информацию сразу направляют в налоговую службу и Центр кадастровой оценки. После этого кадастровую стоимость участка пересматривают.



Фото: Медиасток.РФ

«Материалы муниципального земельного контроля, поступающие одновременно в налоговую службу и Центр кадастровой оценки, служат основанием для обязательного пересмотра кадастровой стоимости земельного участка. Согласно новым правилам, по итогам прошлого года за нецелевое использование земли кадастровая стоимость была пересмотрена на 1432 земельных участках и увеличилась на 17,4 млрд рублей», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.