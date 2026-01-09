«ЗОЖ — это не мода, а жизнь»: психолог Лифарь высказалась о пользе здорового образа жизни
Здоровый образ жизни — это не просто модный тренд, а осознанный выбор, который напрямую влияет на физическое и психическое здоровье человека. По мнению специалистов, регулярное соблюдение принципов ЗОЖ улучшает не только физическую форму, но и качество жизни в целом.
Практический психолог Ольга Лифарь в интервью «Аргументам Недели» рассказала, что физическая активность, будь то бег, плавание или занятия йогой, стимулирует выработку эндорфинов — «гормонов счастья». Это помогает снизить уровень стресса и тревожности, улучшает настроение и общее эмоциональное состояние.
Кроме того, правильное питание, богатое витаминами и минералами, поддерживает работу мозга и нервной системы, повышает энергию и стабилизирует эмоциональный фон.
Психолог подчеркнула, что ЗОЖ включает в себя не только спорт и питание, но и соблюдение режима сна. Нормализация биологических часов помогает улучшить качество сна, что положительно сказывается на общем самочувствии, концентрации, памяти и способности к обучению, особенно у людей, работающих в интеллектуальной сфере.
По словам Лифарь, здоровый образ жизни — это не временный тренд, а полноценная стратегия заботы о себе, которая формирует устойчивое физическое и эмоциональное здоровье на долгие годы.
