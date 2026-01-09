«ЗОЖ — это не мода, а жизнь»: психолог Лифарь высказалась о пользе здорового образа жизни

09 января 2026, 15:37

Психолог Лифарь: спорт, питание и сон — ключ к благополучию

Фото: Istock / Zorica Nastasic

Здоровый образ жизни — это не просто модный тренд, а осознанный выбор, который напрямую влияет на физическое и психическое здоровье человека. По мнению специалистов, регулярное соблюдение принципов ЗОЖ улучшает не только физическую форму, но и качество жизни в целом.