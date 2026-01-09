«Какого чёрта!»: психолог Степанова резко высказалась о примерке нижнего белья

09 января 2026, 16:10

Психолог Вероника Степанова высказалась о примерке трусов

Вероника Степанова (Фото: Instagram* / @veronik20011)

Психолог Вероника Степанова, известная своими острыми комментариями и скандальными разборками со звёздами шоу-бизнеса, поделилась в соцсетях мнением о деликатной теме — примерке нижнего белья.





По её словам, практика примерки бюстгальтеров и особенно трусов вызывает у неё недоумение и раздражение.





«Меня всегда возмущает примерка нижнего белья или купальников. Какого чёрта! Бог с ним с бюстгальтером, но трусы — это же не гигиенично! Да, возможно, кто-то примеряет новые бикини поверх своих (а кто-то нет), но мне от этого не легче. И пластиковая полосочка, кстати, меня тоже не успокаивает», — отметила специалист.

«Вероятно, многие мне возразят, но как же угадать с размером? Никак. На глаз. Не хочешь — не покупай», — добавила она.