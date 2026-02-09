09 февраля 2026, 12:42

Роза Сябитова (фото: Instagram* / syabitova_roza)

10 февраля телеведущая, писательница и профессиональная сваха Роза Раифовна Сябитова отмечает 64-летие. С 2008 года она является одной из ключевых фигур программы «Давай поженимся!». Какие трудности сопровождали её в детстве, через какие испытания она прошла в 1990-е и что известно о её муже-уголовнике, — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Розы Сябитовой: тяжёлое детство и семейная драма Учёба, спорт и первые амбиции Бизнес Розы Сябитовой: испытания 1990-х и рэкет Создание брачного агентства «Роза-клуб» «Давай поженимся!» и Всероссийская известность Участие в других телепроектах и скандалы Книги Розы Сябитовой: советы по отношениям и браку Личная жизнь Розы Сябитовой Болезнь Розы Сябитовой: операция и удаление матки Конфликт с братом Почему не женат сын Розы Сябитовой Роза Сябитова сейчас

Биография Розы Сябитовой: тяжёлое детство и семейная драма

«Забравшись в комнату, вижу знакомую картину: папа, уронив голову на руки, спит за заваленным объедками кухонным столом, а мама на раскладушке. В воздухе стоит отвратительный запах перегара. С тех пор я ненавижу первые этажи домов и на дух не переношу алкоголь», — признавалась она.

«Даже к тварям не относятся так, как моя мамочка ко мне», — говорила Роза.

Учёба, спорт и первые амбиции

«Меня чморили постоянно. Моя система рангов была под названием «дно», абсолютное дно. Потому что я из бедных, из семьи алкоголиков, по учебе ничего не знаю, так как дома со мной никто не занимался. Я — нежеланный ребенок», — вспоминала Сябитова.

«Никто ничего просто так мне в этой жизни не даст: если хочешь чего-то добиться, судьбу надо брать за горло. Помню, как лет в десять я заявила маме, что стану богатой и знаменитой и создам свою собственную семью, непохожую на родительскую», — рассказывала сваха.

Бизнес Розы Сябитовой: испытания 1990-х и рэкет

Создание брачного агентства «Роза-клуб»

«Если мы говорим: "Сябитова", то подразумеваем сватовство. Если: "Сватовство" — подразумевает Сябитову. Я никогда не бегала за трендами, зачем мне это? Я сама по себе тренд. Я подсадила страну на фамилию», — заявила Роза.

«Я заплатила 250 тысяч рублей — и Сябитова исчезла! К её мобильному подходили помощники — говорили, что она на съемках… Вскоре мне пришло письмо, мол, в компании идёт реорганизация. Поняла, что меня надули, и почти махнула рукой. Объявилась Сябитова спустя 7 месяцев с сообщением: "Есть жених". Поняла — это мошенническая схема. А потом выяснилось, что тот жених — единственный, кого предлагали и многим другим клиенткам Сябитовой», — говорила она.

«Давай поженимся!» и Всероссийская известность

«Слышь, сынок. У тебя все будет плохо. Вот эти две блондинки тебе тут по ушам ездят, что у тебя будет хорошо. Нифига у тебя хорошего не будет. Почему? Ты гол как сокол. У тебя нифига нет», — обратилась Сябитова к жениху на проекте.

«У меня образ хабалки, и за это не любят. Все боятся, что я рот свой открою и всю правду выложу», — признаётся сама Сябитова.

Участие в других телепроектах и скандалы

Книги Розы Сябитовой: советы по отношениям и браку

«Чего стоит женщина, или Как поднять самооценку»;

«Мужчина твоей мечты. Найти и быть с ним счастливой»;

«Как найти свою любовь. Советы первой свахи России»;

«Как влюбить в себя кого угодно. Секреты мужчин, которые должна знать каждая женщина»;

«Техники браковедения. Ловушки, приёмы, роли хитрой и мудрой женщины»;

«Все хитрости, техники и ловушки настоящей женщины»;

«Почему одних любят, а на других женятся? Секреты успешного замужества».

Личная жизнь Розы Сябитовой

Брак с Михаилом Сябитовым и рождение детей

«Когда я встретила Мишу и сообщила маме, что выхожу замуж, у неё вырвался вздох облегчения. Она даже не спросила, за кого, люблю ли его. И когда услышала, что я беременна Дениской, тоже не отреагировала: «Ну, беременна, ну, станешь матерью"», — вспоминала Роза.

Брак с Юрием Андреевым: ревность и избиение

«Женщина, которая голодная сексуально, плюс статус селебрити. И вот на эту благодатную почву приходит сексуальный мужчина. Я, как голодая тигрица пожилого возраста, набросилась… Вот и вышла замуж», — делилась она.

Болезнь Розы Сябитовой: операция и удаление матки

Конфликт с братом

«Грусти не испытывала, честно. Для меня он родственник», — сказала сваха.

Почему не женат сын Розы Сябитовой

Роза Сябитова сейчас