Тяжелое детство, аборт и муж-заключенный: как складывается карьера и личная жизнь главной свахи страны и звезды «Давай поженимся!» Розы Сябитовой
10 февраля телеведущая, писательница и профессиональная сваха Роза Раифовна Сябитова отмечает 64-летие. С 2008 года она является одной из ключевых фигур программы «Давай поженимся!». Какие трудности сопровождали её в детстве, через какие испытания она прошла в 1990-е и что известно о её муже-уголовнике, — в материале «Радио 1».
Биография Розы Сябитовой: тяжёлое детство и семейная драмаРоза Сябитова родилась 10 февраля 1962 года в Москве. В интервью она не раз признавалась, что её детские годы были далеки от благополучия. По словам телеведущей, родители злоупотребляли алкоголем, в семье происходили конфликты, доходившие до рукоприкладства. Девочку не водили в детский сад и практически не занимались её развитием — когда одноклассники уже умели читать и писать, Роза только начинала осваивать алфавит.
«Забравшись в комнату, вижу знакомую картину: папа, уронив голову на руки, спит за заваленным объедками кухонным столом, а мама на раскладушке. В воздухе стоит отвратительный запах перегара. С тех пор я ненавижу первые этажи домов и на дух не переношу алкоголь», — признавалась она.Родители будущей телеведущей приехали в столицу из татарской деревни Кичкальня. Мать Луиза работала на ткацкой фабрике, отец Раиф — слесарем. Со временем, как рассказывала Сябитова, оба пристрастились к алкоголю. Семья проживала в бараке, где позже приобрела небольшую трёхкомнатную квартиру.
Когда родителям было по 24 года, у них родилась Роза. В семье, придерживавшейся мусульманских традиций, особое внимание уделялось младшему сыну, тогда как Роза чувствовала себя обделённой заботой и ненужной.
«Даже к тварям не относятся так, как моя мамочка ко мне», — говорила Роза.В интервью 2022 года Сябитова заявила, что в её роду были представители обеспеченной и образованной среды, а отец, по её словам, имел отношение к белогвардейцам, впоследствии примкнувшим к красным. Телеведущая подчёркивала, что «гены пальцем не размажешь», намекая на аристократическое происхождение семьи.
Учёба, спорт и первые амбицииУчёба в школе давалась будущей телеведущей непросто. Она признавалась, что была слабой ученицей и часто становилась объектом насмешек со стороны одноклассников из-за бедности. Она рассказывала, что чувствовала себя изгоем и постоянно пыталась объяснять сверстникам, что семью не выбирают.
Отдушиной для неё стал спорт — фигурное катание и физическая культура. В этой сфере Сябитова добилась серьёзных успехов и получила звание мастера спорта.
«Меня чморили постоянно. Моя система рангов была под названием «дно», абсолютное дно. Потому что я из бедных, из семьи алкоголиков, по учебе ничего не знаю, так как дома со мной никто не занимался. Я — нежеланный ребенок», — вспоминала Сябитова.В 1979 году она окончила школу и поступила в Институт электронного машиностроения, выбрав специальность инженера-программиста. Позже она попыталась поступить во ВГИК, однако, по её словам, режиссёр Сергей Бондарчук посчитал её «слишком артистичной» для сцены. Телеведущая не раз подчёркивала, что с детства была настроена на успех и самостоятельность, убеждённая: в жизни необходимо рассчитывать только на себя.
«Никто ничего просто так мне в этой жизни не даст: если хочешь чего-то добиться, судьбу надо брать за горло. Помню, как лет в десять я заявила маме, что стану богатой и знаменитой и создам свою собственную семью, непохожую на родительскую», — рассказывала сваха.
Бизнес Розы Сябитовой: испытания 1990-х и рэкетНачать предпринимательскую деятельность Розу Сябитову вынудили жизненные обстоятельства. Её первый супруг перенёс инсульт, и забота о семье — муже, двоих детях и родителях — легла на неё. В этот период она занялась общественной деятельностью. Она создала благотворительную организацию «Крылатское», которая занималась распределением гуманитарной помощи из западных стран.
В 1990-е годы Сябитова открыла ювелирный магазин, однако бизнес захватили рэкетиры. Однажды неизвестные позвонили Розе и заявили, что держат в заложниках ее сына Дениса. Чтобы обеспечить безопасность ребёнка, она была вынуждена переписать документы на похитителей.
После смерти мужа ситуация осложнилась: родственники добились её выписки из квартиры. Роза с детьми переехала в небольшую однокомнатную квартиру в Чертаново. В тот период она бралась за любую работу — успела побыть няней, уборщицей и таксисткой. Телеведущая признавалась, что переживала тяжёлый эмоциональный кризис и едва не пристрастилась к алкоголю, однако сумела остановиться ради детей.
Создание брачного агентства «Роза-клуб»В 1995 году Сябитова основала собственное брачное агентство «Роза-клуб», увидев свободную нишу на рынке знакомств. Первоначально это были вечера знакомств, которые со временем превратились в полноценный бизнес.
Телеведущая выстраивала стратегию продвижения через три направления — радио, телевидение и книги. В течение многих лет её имя стало ассоциироваться со сватовством.
«Если мы говорим: "Сябитова", то подразумеваем сватовство. Если: "Сватовство" — подразумевает Сябитову. Я никогда не бегала за трендами, зачем мне это? Я сама по себе тренд. Я подсадила страну на фамилию», — заявила Роза.Однако в 2018 году агентство столкнулось с финансовыми трудностями и прекратило работу. Незадолго до этого разгорелся скандал: одна из клиенток заявила, что заплатила значительную сумму за услуги, но не получила обещанного результата. Женщина утверждала, что предложенный кандидат не соответствовал заявленным характеристикам.
«Я заплатила 250 тысяч рублей — и Сябитова исчезла! К её мобильному подходили помощники — говорили, что она на съемках… Вскоре мне пришло письмо, мол, в компании идёт реорганизация. Поняла, что меня надули, и почти махнула рукой. Объявилась Сябитова спустя 7 месяцев с сообщением: "Есть жених". Поняла — это мошенническая схема. А потом выяснилось, что тот жених — единственный, кого предлагали и многим другим клиенткам Сябитовой», — говорила она.
«Давай поженимся!» и Всероссийская известностьВ 2007 году Роза Сябитова стала одной из ведущих программы «Давай поженимся!» на Первом канале. Вместе с Ларисой Гузеевой и Василисой Володиной она сформировала узнаваемое трио. Проект принёс ей всероссийскую известность и существенно увеличил поток клиентов в агентство.
С первых выпусков телеведущая запомнилась резкими формулировками и прямолинейностью. Её манера общения часто вызывает неоднозначную реакцию зрителей. Одни ценят откровенность, другие критикуют за жёсткость и чрезмерную прямоту.
«Слышь, сынок. У тебя все будет плохо. Вот эти две блондинки тебе тут по ушам ездят, что у тебя будет хорошо. Нифига у тебя хорошего не будет. Почему? Ты гол как сокол. У тебя нифига нет», — обратилась Сябитова к жениху на проекте.Кроме того, Сябитова подчёркивала, что за пределами студии она и Гузеева не поддерживают тесного общения, чтобы избежать личных конфликтов, способных повлиять на рабочий процесс
Однажды Лариса Гузеева в разговоре с Розой Сябитовой произнесла фразу, которую та часто цитирует в интервью: «Роза, за что я тебя уважаю — ты наглая московская татарка». Сваха действительно нередко прибегает к провокационным вопросам и откровенно высмеивает участников шоу.
«У меня образ хабалки, и за это не любят. Все боятся, что я рот свой открою и всю правду выложу», — признаётся сама Сябитова.В интернете до сих пор можно встретить множество негативных отзывов о ведущей. Одни зрители называют её «кричащей бабой», другие упрекают в том, что она вытаскивает из биографий героев самые неприглядные и пошлые детали. Ещё одна распространённая претензия — Сябитова постоянно интересуется у мужчин точной суммой их дохода.
Участие в других телепроектах и скандалыПомимо «Давай поженимся!», Роза Сябитова принимала участие в проектах «Без страховки», «Форт Боярд», «Полный блэкаут» и «Звёзды в Африке». На съёмках последнего шоу в 2021 году у неё возникли конфликты с рядом участников, после чего она покинула проект.
Сама телеведущая признавалась, что сознательно усиливала драматургию происходящего, считая это частью профессиональной стратегии, направленной на повышение рейтингов.
В 2022 году программа «Давай поженимся!» была временно приостановлена. В этот период Сябитова сосредоточилась на развитии социальных сетей, запустила YouTube-проект «Сваха», открыла «Школу первой свахи» и занялась продажей обучающих курсов. Также она продолжала работу над книгами. Летом 2023 года стало известно о возобновлении съёмок телешоу.
Книги Розы Сябитовой: советы по отношениям и бракус 2007 года Роза Сябитова выпустила семь книг, посвящённых психологии отношений и браку:
- «Чего стоит женщина, или Как поднять самооценку»;
- «Мужчина твоей мечты. Найти и быть с ним счастливой»;
- «Как найти свою любовь. Советы первой свахи России»;
- «Как влюбить в себя кого угодно. Секреты мужчин, которые должна знать каждая женщина»;
- «Техники браковедения. Ловушки, приёмы, роли хитрой и мудрой женщины»;
- «Все хитрости, техники и ловушки настоящей женщины»;
- «Почему одних любят, а на других женятся? Секреты успешного замужества».
Личная жизнь Розы СябитовойВо время учёбы в техническом институте Сябитовой предложили эпизодическую роль в фильме «Мой ласковый и нежный зверь». Рассчитывая на возможное развитие актёрской карьеры, она согласилась. На съёмках Роза познакомилась со звукооператором, с которым вскоре начала встречаться.
Позднее телеведущая признавалась, что серьёзных чувств к мужчине она не испытывала и рассчитывала лишь на профессиональные перспективы — ожидала, что новый знакомый сможет поспособствовать получению ролей. Отношения продолжались около трёх лет и завершились беременностью и абортом. На тот момент Розе был 21 год, и ребёнка она рожать не планировала.
Брак с Михаилом Сябитовым и рождение детей
После разрыва Сябитова недолго оставалась одна. Спустя несколько месяцев она начала встречаться с Михаилом Сябитовым, который был старше её. После нескольких свиданий, совместных прогулок и походов в кино Михаил сделал предложение, и Роза его приняла.
Телеведущая позже вспоминала, что её мать восприняла новость о замужестве с облегчением, не задавая лишних вопросов о чувствах дочери. Вскоре Сябитова забеременела.
«Когда я встретила Мишу и сообщила маме, что выхожу замуж, у неё вырвался вздох облегчения. Она даже не спросила, за кого, люблю ли его. И когда услышала, что я беременна Дениской, тоже не отреагировала: «Ну, беременна, ну, станешь матерью"», — вспоминала Роза.В 1989 году у супругов родился сын Денис, а в 1992 году в семье родилась дочь Ксения. Спустя год после её появления на свет Михаил Сябитов скончался от инфаркта, не дожив до 50-летнего возраста. После смерти первого мужа телеведущая сознательно отказалась от новых романов, объясняя это нежеланием растить детей с отчимом.
Брак с Юрием Андреевым: ревность и избиение
В 2008 году в программу «Давай поженимся» пришёл Юрий Андреев — разведённый фитнес-инструктор, который искал спутницу жизни. Несмотря на десятилетнюю разницу в возрасте, отношения развивались стремительно. Уже через три месяца пара зарегистрировала брак.
«Женщина, которая голодная сексуально, плюс статус селебрити. И вот на эту благодатную почву приходит сексуальный мужчина. Я, как голодая тигрица пожилого возраста, набросилась… Вот и вышла замуж», — делилась она.При этом Сябитова знала, что Андреев сидел в тюрьме и избивал своих бывших супруг, однако рассчитывала, что в её семье ситуация изменится.
Брак продлился менее трёх лет. Однажды Андреев приревновал супругу и избил её возле дома. Инцидент на телефон сняли соседи. Телеведущая получила лёгкое сотрясение мозга. После развода Андреев пытался восстановить отношения и вновь делал предложение, однако Сябитова отказалась.
В настоящее время Роза Сябитова не состоит в официальном браке. При этом она открыто заявляла в интервью, что продолжает вести активную половую жизнь. У неё есть постоянный партнёр, однако быть в отношениях с ним она не намеренна.
Болезнь Розы Сябитовой: операция и удаление маткиВ 2020 году в СМИ появилась информация о серьёзных проблемах со здоровьем телеведущей. По словам самой Сябитовой, она на протяжении пяти лет не посещала гинеколога, поскольку не испытывала тревожных симптомов. В итоге врачи диагностировали опухоль, которая протекала бессимптомно.
Образование оказалось доброкачественным, однако из-за запущенного состояния медикам пришлось провести операцию с удалением матки, чтобы исключить риск распространения заболевания.
Сябитова также сообщала, что составила завещание. В нём она выразила желание быть кремированной. По её словам, после церемонии родственники должны будут развеять прах в море у берегов Сицилии.
Конфликт с братомУ Розы Сябитовой есть младший брат Раиф. В программе «Секрет на миллион» она рассказывала, что после несчастного случая он потерял зрение и стал инвалидом. При этом телеведущая признавалась, что не оказывала ему активной поддержки и практически не поддерживала связь. По её словам, причиной дистанции стали детские обиды — мать, по мнению Сябитовой, уделяла брату больше внимания.
«Грусти не испытывала, честно. Для меня он родственник», — сказала сваха.
Почему не женат сын Розы СябитовойОтношения с сыном Денисом также не раз становились предметом обсуждения. В 22 года он планировал вступить в брак, однако столкнулся с жёсткой позицией матери. Сябитова пригрозила лишить сына финансовой поддержки, и он отказался от свадьбы.
Позже стало известно, что Денис состоял в отношениях с женщиной старше его на 15 лет, у которой было двое детей. Этот союз телеведущая также не одобрила, и роман завершился.
В дальнейшем Денис стал участником программы «Давай поженимся!». В финале выпуска он выбрал невесту, однако после съёмок отношения не получили продолжения.