Подмосковные врачи победили на международном конкурсе анестезиологов
Конкурс по преодолению критических ситуаций в анестезиологии провели в рамках Азиатско-Австралазийского конгресса анестезиологов-реаниматологов (ААСА) в Таиланде. Победу одержала междисциплинарная команда Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии им. академика В. И. Краснопольского (МОНИИАГ). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
По условиям конкурса врачам нужно было предложить оптимальные для пациента действия при внезапной гипоксии при анестезии, нарушении дыхания, тяжёлой реакции на лекарства и пр.
«Команда МОНИИАГ, в которую вошли анестезиологи-реаниматологи, неонатологи и акушеры-гинекологи, принесла России первое место», — сказал директор института Роман Шмаков.Конгресс проходил с 6 по 8 февраля, в нём приняли участие более тысячи специалистов из 25 стран.