Подмосковные врачи победили на международном конкурсе анестезиологов

09 февраля 2026, 13:53

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Конкурс по преодолению критических ситуаций в анестезиологии провели в рамках Азиатско-Австралазийского конгресса анестезиологов-реаниматологов (ААСА) в Таиланде. Победу одержала междисциплинарная команда Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии им. академика В. И. Краснопольского (МОНИИАГ). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.





По условиям конкурса врачам нужно было предложить оптимальные для пациента действия при внезапной гипоксии при анестезии, нарушении дыхания, тяжёлой реакции на лекарства и пр.





«Команда МОНИИАГ, в которую вошли анестезиологи-реаниматологи, неонатологи и акушеры-гинекологи, принесла России первое место», — сказал директор института Роман Шмаков.