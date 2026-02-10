Раскрыты основные факторы риска недостаточного роста плода при беременности
Ученые СибГМУ выявили факторы, способствующие недостаточному росту плода. Это осложнение затрагивает каждую четвертую беременную женщину и может повлиять на здоровье новорожденного на протяжении всей его жизни. Результаты исследования опубликованы в «Российском вестнике акушера-гинеколога», пишет РИА Новости.
Специалисты проанализировали истории беременностей и родов женщин, столкнувшихся с этой проблемой. Выяснили, что наличие рубца на матке после кесарева сечения или рождение недоношенного малыша увеличивает риск недостаточного роста плода в текущей беременности в 2-5 раз.
Кроме того, осложнения, такие как токсикоз и гестационный сахарный диабет, повышают вероятность возникновения патологии втрое. Эти данные помогут врачам давать персонализированные рекомендации будущим мамам для рождения здоровых детей.
