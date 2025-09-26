Воздвижение Креста Господня 27 сентября: как излечить родных от болезней и защитить дом от нечистой силы, народные приметы
27 сентября 2025 года православный мир отмечает великий праздник — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Этот день знаменует не только важнейшее церковное событие, но и в народном календаре считается окончательным рубежом между летним теплом и зимней стужей. С праздником связано множество традиций, строгих запретов и погодных примет, которые веками формировали уклад жизни на Руси. О том, как правильно провести этот день, чего избегать и на что обращать внимание в природе — в материале «Радио 1».
История и духовный смысл праздника ВоздвижениеВоздвижение Креста Господня — один из двенадцати главных (двунадесятых) праздников в православии. Его история уходит корнями в IV век и связана с двумя ключевыми событиями. В 326 году мать императора Константина Великого, святая царица Елена, после долгих поисков обрела в Иерусалиме близ Голгофы величайшую святыню — Крест, на котором был распят Спаситель. Чтобы множество собравшегося народа могло увидеть обретенную реликвию, Патриарх Макарий поднял (воздвиг) Крест, обращая его ко всем сторонам света.
Спустя три века, в 628 году, после победы над персами, византийский император Ираклий вернул Крест из плена в Иерусалим. Праздник символизирует не только торжество веры над язычеством, но и напоминает о страданиях Христа, призывая к духовному очищению.
Народные традиции и строгий пост на Воздвижение Креста ГосподняВ славянской традиции праздник получил названия «Воздвиженье», «Ставров день» (от греч. «ставрос» — крест) или «Капустницы». Его считали «третьими осенинами» — окончательным приходом осени и моментом, когда «кафтан с шубой сдвигается», то есть пора готовить зимнюю одежду. С этого дня начинались девичьи «капустные вечорки»: соседки и подруги собирались в одном доме для рубки капусты на зиму, работа сопровождалась песнями, шутками и угощениями. Для девушек это был своеобразный смотр невест, где они могли продемонстрировать свое трудолюбие и умение.
Церковный устав предписывает в этот день строгий пост. Верующие воздерживаются от мясной, молочной пищи и рыбы (растительное масло разрешено), посвящая больше времени молитве в храме, размышлениям о своей жизни и совершению добрых дел.
Приметы на 27 сентября 2025 годаНаши предки внимательно наблюдали за природой, веря, что она предсказывает погоду на грядущую зиму:
- К похолоданию: ясное утро, к которому к полудню появляются перистые облака-«коготки»; гуси, летящие низко к земле и громко гогочущие.
- К теплой осени: гуси, летящие высоко в небе; дует южный ветер.
- К ясному дню: утренний белый иней на крышах и траве; утренний туман, который быстро рассеивается.
- К суровой зиме: рябина, сбрасывающая ягоды раньше срока; прозрачная, «легкая» вода в реках.
- К ветру: кот, сидящий на подоконнике и пристально смотрящий в окно.
Что можно делать на ВоздвижениеПомимо участия в богослужении, в этот день традиционно разрешалось и поощрялось участвовать в крестных ходах вокруг населенных пунктов, чтобы оградить их от бед на весь год. Также люди усердно молились о здоровье больных близких — верили, что молитвы в этот день обладают особой силой. Еще было принято проводить первые осенние посиделки («капустники»), готовя разнообразные блюда из свежего урожая капусты: пироги, щи, салаты. Для защиты от нечистой силы углы дома, ворота и хозяйственные постройки окропляли святой водой. Кроме того, можно было заниматься посадкой плодовых деревьев и кустов — считалось, что они непременно хорошо приживутся.
Что категорически нельзя делать 27 сентябряНарушение этих запретов, по народным поверьям, могло навлечь неприятности. Так, запрещалось начинать важные дела: любые крупные проекты, сделки или поездки, начатые в этот день, считались обреченными на провал. Нельзя было работать по дому и рукодельничать: строго запрещались стирка, уборка, шитье и вязание, чтобы «не зашить» свое счастье. Самый строгий запрет касался походов в лес.
Считалось, что на Воздвижение «змеи и гады уходят в землю», а леший обходит свои владения, собирая всех зверей, и может увести с собой заблудившегося человека. Не следовало оставлять двери открытыми, чтобы в дом вместе с пресмыкающимися, ищущими укрытие на зиму, не проникла нечистая сила. Категорически запрещалось нарушать пост, так как употребление скоромной пищи считалось большим грехом. Также не рекомендовалось делиться планами даже с близкими, чтобы не сглазить и не привести к их срыву. Существовало и странное, но устойчивое поверье для незамужних девушек: считалось, что если они будут есть картофель, то это может «закопать» их девичью судьбу и отсрочить замужество.