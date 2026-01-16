«Зависит от местности»: Кинологи рассказали, что собаки чувствуют в сугробах
Кинолог Голубев: в снеге собаки находят разные слои запахов
Знакомая сцена для многих собаководов – питомец буквально зарывается в снег носом, пытаясь там что-то учуять. Его поведение во время зимних прогулок существенно отличается от того, что было летом. Кинологи утверждают, что это не совпадение – на то есть конкретные причины.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что занятия ноузворком зимой считаются в кинологии более сложным уровнем.
«В холодное время года мир запахов для собак действительно меняется. И дело не только в новых сезонных ароматах, а в самом принципе, по которому снег влияет на уникальное обоняние собак», — сказал он.
Подробнее о снегеНизкие температуры буквально «замораживают» молекулы запахов, не позволяя им распространяться. Это имеет двоякие последствия: с одной стороны, снег надолго сохраняет свежесть следа. С другой, чтобы его обнаружить, придется постараться и иногда буквально «впечататься» носом в снег. Летом аналогичный запах питомец учуял бы намного быстрее.
Слои запаховПосле нескольких снегопадов образуются слои. И питомец может начать работать как археолог, раскапывая более «древний» слой. Так поверхностный слой становится источником актуальной информации, а более старые слои хранят тайны вчерашних событий. В теплый сезон все, опять-таки, работает иначе: информация «хранится» весьма непродолжительное время.
Что «считывает» собака?В результате по зимним запахам питомец может узнать о самых разных событиях. Например, что утром здесь ходили собаки из соседнего двора. А вчера на том же самом месте запускали фейерверки. А ещё где-то поблизости бегала мышка. И всё это вперемешку с запахом шишек, хвои – всё зависит от местности.
Конечно, запахи бывают и опасными, особенно в городской среде. Снег может сохранять остатки антифриза, реагентов с подошв прохожих. Поэтому разрешать питомцу исследовать запахи лучше в парке или сквере, где есть чистый снег. Еще лучше – на своем загородном участке.
«Зимой также можно заниматься ноузворком: попробуйте закопать под снегом сушеные мясные лакомства или спрятать их в снежные куличики – а затем дать собаке возможность отыскать угощение. Это отличное упражнение, которое стимулирует когнитивные навыки», — добавил кинолог.