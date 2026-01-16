«Зависит от местности»: Кинологи рассказали, что собаки чувствуют в сугробах

16 января 2026, 11:40

Кинолог Голубев: в снеге собаки находят разные слои запахов

Фото: iStock/Ksuksa

Знакомая сцена для многих собаководов – питомец буквально зарывается в снег носом, пытаясь там что-то учуять. Его поведение во время зимних прогулок существенно отличается от того, что было летом. Кинологи утверждают, что это не совпадение – на то есть конкретные причины.





Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что занятия ноузворком зимой считаются в кинологии более сложным уровнем.





«В холодное время года мир запахов для собак действительно меняется. И дело не только в новых сезонных ароматах, а в самом принципе, по которому снег влияет на уникальное обоняние собак», — сказал он.

«Зимой также можно заниматься ноузворком: попробуйте закопать под снегом сушеные мясные лакомства или спрятать их в снежные куличики – а затем дать собаке возможность отыскать угощение. Это отличное упражнение, которое стимулирует когнитивные навыки», — добавил кинолог.