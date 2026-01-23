«Превратится в пытку»: Кинолог рассказал, в чем опасность избалованной собаки
Замечали ли вы, что иногда питомец управляет вами, а не наоборот? Избалованность действительно может присутствовать у собак, но возникает она не от избытка любви, а от отсутствия четких границ и подкрепления нежелательного поведения.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что собаководство — это не про строгость и, тем более, доминирование, а про выстраивание определенной последовательности как в дрессировке, так и в жизни в целом.
«Сразу хочется отметить, что “перелюбить” собаку невозможно. Избалованность вредна для питомцев, вызывая целый ком проблем: от развития тревожности до конфликтов с другими сородичами», — отметил он.
По его словам, существует определенный список, по которому хозяин может определить степень запущенности ситуации.
«Избалованность может проявляться в пищевых привычках: например, в выпрашивании еды со стола или привередливости в еде. На улице избалованная собака часто тянет поводок, не реагирует на команды и сама выбирает маршрут. Дома питомец постоянно требует внимания, ходит по пятам, спит исключительно в кровати людей и мешает работе и повседневным делам», — объяснил он.
Кто виноват?Эксперт сказал, что практически во всех случаях виноват сам хозяин. Очень часто неопытные владельцы совершают одну и ту же ошибку, забывая, что дрессировка и режим дня — это не про строгость, а про комфорт как для хозяина, так и для питомца. Избегать занятий нельзя: с самых первых дней нужно постепенно приучать животное к базовым командам, используя положительное подкрепление.
«Ошибка, когда дрессировка проходит бессистемно. Сегодня действуют одни правила, завтра — другие. Один хозяин не дает лакомств со стола, а у второго существуют послабления. Ещё вчера питомцу давали лакомство за послушание, а сегодня его только ругают и чего-то требуют. Менять правила игры категорически нельзя — мир питомца должен быть предельно понятным и предсказуемым. Что нельзя, то нельзя всегда, без исключений», — пояснил Голубев.
Чем грозит избалованность?Для собаки, которой дозволено слишком много, мир становится непредсказуемым, что развивает тревожность. Хозяин становится центром вселенной, гарантом безопасности, поэтому оставаться без него одному дома — страшно и тяжело. На улице непослушание и вовсе опасно: питомец может подобрать с земли что-то опасное: мусор, яд. Если собака не реагирует на команды, прогулка превратится в пытку. В случае побега вы не сможете вернуть питомца с помощью команды.
«Исправить ситуацию бывает довольно сложно, поэтому лучше обратиться за помощью к профессиональному кинологу. Но можно попробовать изменить систему самостоятельно. Главное — не делать это резко. Цель — не снизить количество любви, а изменить качество и условия ее получения. Начните с простых ритуалов: лакомство — только за выполнение команды. Кормление и прогулка — в одно и то же время. При выпрашивании еды или внимания — игнорирование. Под запретом — физические наказания и повышенные интонации, которые разрушают доверие», — резюмировал кинолог.