Кинолог дал советы, как правильно выбрать собаку
Кинолог Голубев: при выборе собаки важно учитывать образ жизни хозяина
При выборе собаки важно учесть ее породные особенности, а также размер квартиры и наличие детей. Об том рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Он уточнил, что собаку необходимо выбирать из ее породных особенностей, а не из-за внешнего вида или моды. В мире сегодня существует свыше 400 пород, и среди них обязательно найдётся подходящая собака, подчеркнул эксперт.
«Чтобы найти идеального компаньона, необходимо провести честный самоанализ. Прежде всего важно понять, для какой цели вы заводите питомца: для охраны частного дома, для жизни на ферме либо как домашнего компаньона? Насколько активный образ жизни вы ведёте? Даже если вы домосед, в этом нет проблемы — не все породы требуют интенсивных физических нагрузок», — отметил Голубев в беседе с RT.
Он также посоветовал учесть размер квартиры или дома, а также наличие в семье детей. Кроме того, по словам эксперта, необходимо изучить информацию о породных группах, посетить профессиональные выставки, где заводчики расскажут об особенностях пород.
Тем временем кинолог Константин Карапетьянц рассказал Москве 24, что чихуахуа, той-терьеры и мексиканские голые собаки сильнее остальных мерзнут в холодную погоду.
«В целом в холода больше всего страдают питомцы мелких, а также короткошерстных пород, однако главным фактором является закалка. Благодаря ей питомцы с короткой шерстью могут находиться на холоде несколько часов», — пояснил специалист.
Он призвал регулярно гулять с собакой в любую погоду, но не заставлять животное мерзнуть в течение долгого времени. Карапетьянц уточнил, что собак мелких пород не стоит носить на руках, поскольку в этом случае они привыкнут к постоянному теплу.