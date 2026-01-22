Кинолог дал советы, как правильно выбрать собаку

22 января 2026, 19:37

Кинолог Голубев: при выборе собаки важно учитывать образ жизни хозяина

Фото: iStock/WebSubstance

При выборе собаки важно учесть ее породные особенности, а также размер квартиры и наличие детей. Об том рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.





Он уточнил, что собаку необходимо выбирать из ее породных особенностей, а не из-за внешнего вида или моды. В мире сегодня существует свыше 400 пород, и среди них обязательно найдётся подходящая собака, подчеркнул эксперт.





«Чтобы найти идеального компаньона, необходимо провести честный самоанализ. Прежде всего важно понять, для какой цели вы заводите питомца: для охраны частного дома, для жизни на ферме либо как домашнего компаньона? Насколько активный образ жизни вы ведёте? Даже если вы домосед, в этом нет проблемы — не все породы требуют интенсивных физических нагрузок», — отметил Голубев в беседе с RT.

«В целом в холода больше всего страдают питомцы мелких, а также короткошерстных пород, однако главным фактором является закалка. Благодаря ей питомцы с короткой шерстью могут находиться на холоде несколько часов», — пояснил специалист.