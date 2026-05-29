«Нарушение порядка»: Кинолог рассказал, почему пес кусает гостей за ноги

29 мая 2026, 11:37

Кинолог Голубев: собака кусает гостей за ноги из-за перевозбуждения

Приход гостей – это всегда целое событие для собаки. Пока одни радуются новым знакомым, другие испытывают смешанные эмоции, вплоть до стресса. И тогда хозяева нередко начинают замечать, что их питомец пытается прикусить перемещающихся людей за щиколотки. Как исправить подобное ненадлежащее поведение?





Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что ситуация – не самая приятная, особенно если прикусывать пытается довольно крупная собака.





«Однако в ее основе – не всегда только страх или невоспитанность. Необходимо разобраться в природе животного, чтобы лучше понять, как корректировать проблему», — объяснил он.

Пастуший инстинкт

Игровое щенячье поведение

Страх или перевозбуждение

Защита ресурса

Что делать?

«Но главное – необходимо постараться понять природу поведения и проработать причину. Если собаке не хватает социализации, она пуглива в разных ситуациях, и на улице тоже, нужно постепенно корректировать закрепленный паттерн. Если питомец хочет поиграть, до прихода гостей лучше как следует выгулять его, а также занять игрушками.Но и гостей стоит обучить некоторым правилам: не издавать резкие звуки, не нависать над животным, избегать прямого взгляда. Помните, что собака охраняет свою территорию – это ее природа. А вот гости для нее здесь посторонние», – резюмировал он.