«Нарушение порядка»: Кинолог рассказал, почему пес кусает гостей за ноги
Кинолог Голубев: собака кусает гостей за ноги из-за перевозбуждения
Приход гостей – это всегда целое событие для собаки. Пока одни радуются новым знакомым, другие испытывают смешанные эмоции, вплоть до стресса. И тогда хозяева нередко начинают замечать, что их питомец пытается прикусить перемещающихся людей за щиколотки. Как исправить подобное ненадлежащее поведение?
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что ситуация – не самая приятная, особенно если прикусывать пытается довольно крупная собака.
«Однако в ее основе – не всегда только страх или невоспитанность. Необходимо разобраться в природе животного, чтобы лучше понять, как корректировать проблему», — объяснил он.
Пастуший инстинктМногие породы – прирожденные пастухи. Хаотичное перемещение гостей собака может воспринимать как нарушение порядка на ее территории. Тогда питомец пытается прикусывать людей за щиколотки или штанины, как бы направляя их в нужное русло или заставляя сесть на место. То же самое пастушьи собаки делают с овцами.
Игровое щенячье поведениеОсобенно часто такое поведение могут демонстрировать щенки, которых еще не отучили прикусывать людей и сородичей. С помощью укуса они пытаются привлечь внимание или начать игру. А если кто-то уже раньше реагировал на такой призыв, то поведение закрепляется.
Страх или перевозбуждениеЕсли собака недостаточно социализирована, появление гостей может привести к сильному стрессу. Чужие люди, особенно их нависание, тяжелые шаги могут пугать – и тогда питомец пытается остановить «угрозу» или с помощью укуса сбросить напряжение.
Защита ресурсаЕсли гость, например, отправляется в комнату, где у собаки стоит миска с едой или разбросаны игрушки, питомец может начать охранять добро от посягательства. И тогда укус – это попытка остановить противника.
Что делать?Как можно заметить, причины поведения очень разнообразны, иногда прямо противоположны. Основное правило – не наказывать собаку (это приведет к дополнительному стрессу), но четко приучать к выполнению команд «Сидеть», «Место». Также, чтобы выразить недовольство, можно уводить собаку после каждого укуса в другую комнату на 20-30 секунд.
«Но главное – необходимо постараться понять природу поведения и проработать причину. Если собаке не хватает социализации, она пуглива в разных ситуациях, и на улице тоже, нужно постепенно корректировать закрепленный паттерн. Если питомец хочет поиграть, до прихода гостей лучше как следует выгулять его, а также занять игрушками.Но и гостей стоит обучить некоторым правилам: не издавать резкие звуки, не нависать над животным, избегать прямого взгляда. Помните, что собака охраняет свою территорию – это ее природа. А вот гости для нее здесь посторонние», – резюмировал он.