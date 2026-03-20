«Нарушение в развитии»: Психолог об опасности нового тренда «Моя бирочка», где матери целуют взрослых сыновей в губы

20 марта 2026, 13:57

Психолог Сальникова: тренд «Моя бирочка» подчеркивает проблемы матерей и сыновей

Фото: Istock/Sergii Kozii

В социальных сетях набирает обороты скандальный тренд «Моя бирочка», в рамках которого взрослые женщины публикуют видео с повзрослевшими сыновьями: целуют их в губы, обнимают и просят взять себя на руки. Опасно ли такое поведение для психики подростков и почему взрослые дети соглашаются на это?





Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что за внешне безобидными, но вызывающими видео стоят глубинные проблемы как самих матерей, так и их сыновей.



Рассуждая о природе явления, Сальникова обращается к эволюционной психологии. По ее мнению, такие действия противоречат самой сути формирования здоровых пар и продолжения рода.





«Если мы начнем смотреть с точки зрения эволюции: зачем создаются семьи и пары для продолжения рода? Чем различнее родственники, тем здоровее потомство. Нам хочется психологически партнера из другого поля — другого возраста, другой расы, другого характера. Противоположности притягиваются. С этой точки зрения, то, что мы видим в этом тренде, — с большей вероятностью биологический и социальный дефект», — заявила психолог.

«Причин может быть очень много, начиная с хайповых причин для интернета, заканчивая тем, что у нас в стране много женщин-одиночек. Есть соблазн "вырастить мужчину своей мечты". Здесь вопрос к уровню масштаба мышления этих женщин. Почему есть необходимость делать это именно со своими сыновьями? С чужими это было бы более приемлемо с психологической и биологической точек зрения», — отметила Сальникова.

«Взрослые мальчики должны отталкивать родителей. Это абсолютная норма. У человека начинается взросление, и идет отвержение родителей, в том числе и в сексуальном плане. Очень странно, что подростки это позволяют. Поведение, демонстрируемое в роликах, характерно для детей 4–5 лет, когда у них впервые проявляется так называемый эдипов комплекс. Мальчики в детском саду думают, что мама — их будущая жена. Это нормальное первое проявление сексуальности. Второй раз этот комплекс выстреливает в подростковом возрасте, но там суть в том, что подросток тянется к другим женщинам, ровесницам. Происходит четкое разграничение: где мама, а где любимая девушка. Если этого разграничения нет и сын позволяет матери такое в подростковом возрасте — это может говорить о нарушениях развития», — подчеркнула собеседница.