«Удовлетворить свои травмы»: Психолог раскритиковал популярный тренд «Моя бирочка», где матери целуют взрослых сыновей в губы

19 марта 2026, 16:30

Психолог Шамсутдинов: тренд «Моя бирочка», где мамы целуют сыновей, опасен

В соцсетях набирает популярность тренд «Моя бирочка»: мамы публикуют видео с повзрослевшими сыновьями, где целуют их в губы, обнимают и просят взять себя на руки. Специалисты называют такое поведение «инцестуозным».





Практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов в беседе с «Радио 1» заявил, что такой тренд — тема инцестуозного поведения — действительно вызывает серьезные опасения и требует внимательного анализа. Психологические аспекты такого поведения могут быть разнообразными и сложными.



Причины поведения матерей





Незавершенные травмы: многие матери, которые ведут себя подобным образом, могут сами испытывать эмоциональные или психологические травмы из своего детства. Это может быть связано с недостатком любви и поддержки, что приводит к попыткам восполнить эти пробелы через близость с детьми.

Проблемы с привязанностью: дети, которые подвергаются такому поведению, могут испытывать сложности в формировании здоровых привязанностей в будущем. Они могут не понимать, что такое нормальные границы в отношениях, и это может привести к проблемам в их собственных романтических отношениях.

«Я думаю, что в таких семьях есть сложности с отцовством. Женщины, по факту, воспитывают мальчиков с нетрадиционной ориентацией*. Важно понимать, что подобное поведение матерей часто коренится в их собственных незавершенных эмоциональных вопросах и травмах. Психотерапия может помочь как матерям, так и детям разобраться в этих сложных динамиках и научиться устанавливать здоровые границы в отношениях. Понимание и работа над этими вопросами могут помочь предотвратить повторение негативных паттернов и создать более здоровую эмоциональную среду для будущих поколений», — резюмировал Шамсутдинов.

*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ