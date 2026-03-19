«Моя бирочка»: Психологи бьют тревогу из-за нового тренда мам и взрослых сыновей
В соцсетях набирает популярность тренд «Моя бирочка». Как сообщает Telegram-канал SHOT, мамы публикуют видео с повзрослевшими сыновьями, где целуют их в губы, обнимают и просят взять себя на руки.
Специалисты называют такое поведение «инцестуозным». Прямого интима между родственниками в таких случаях нет, однако нарушаются телесные границы ребёнка.
Психотерапевт Вера Калантар объяснила, что детям после младшего школьного возраста допустимы поцелуи только в щёку. По её словам, родителям важно следить за уместностью прикосновений и собственных действий, например, держать дверь в ванную закрытой, чтобы у ребёнка формировалось понимание личного пространства.
По мнению экспертов, такое поведение матерей часто связано с нехваткой внимания от мужа или страхом старости. Через объятия с сыном женщина пытается отсрочить момент его взросления.
