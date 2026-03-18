«Иллюзия контроля»: психолог раскрыла, можно ли распознать характер человека по лицу

18 марта 2026, 15:20

Психолог Гусева: определить характер человека по лицу невозможно

По лицу человека невозможно определить его характер, склонность к обману, агрессии или альтруизму. Об этом рассказала психолог, старший преподаватель кафедры психологии университета «Синергия» Анна Гусева.





По ее словам, люди пытаются «считать» характер по лицу, поскольку мозг заточен на быстрые оценки. Точность таких выводов оказывается на уровне случайности — 50/50.





«Мы судим людей по внешности, не зная их. Мы доверяем красивым и не доверяем «странным» — и часто ошибаемся. Считать можно не черты лица, а микровыражения и язык тела, однако это требует специальной подготовки. И даже в этом случае нельзя гарантировать на 100% точного результата», — отметила Гусева в разговоре с RuNews24.ru.