НАСА успешно запустило «Орион» к Луне: Аэроинженер рассказал, как прошел исторический запуск

Аэроинженер Матасов: запуск «Ориона» к Луне столкнулся со сложностями в начале

Американское космическое агентство НАСА совершило исторический запуск сверхтяжелой ракеты с кораблем «Орион» в рамках миссии «Артемида-2». Впервые за более чем 50 лет четыре астронавта (трое американцев и один канадец) отправились к Луне, чтобы облететь ее и вернуться на Землю.





Аэрокосмический инженер, сооснователь научно-просветительского проекта «Мы верим в космос», участник программы подготовки космонавтов Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина и Московского авиационного института Никита Матасов в беседе с «Радио 1» рассказал, что в ночь на старте специалисты НАСА столкнулись с техническими неполадками, однако пуск все же состоялся и прошел в штатном режиме.





«Я с замиранием сердца до последней секунды сидел, и самое сложное оказалось позади, когда включились двигатели. Когда реактивная струя вырвалась из этой сверхтяжелой ракеты с характерным, мощным басистым звуком — наконец отлегло. Если зажигание произошло успешно, значит, точно всё отлично», — поделился он.

«Что-то у них там сначала сломалось, но потом починилось», — добавил инженер.

«Общемировой ажиотаж ощущался. Это миллионы просмотров по всему миру, куча различной атрибутики. Огромное количество людей приехали очно наблюдать за этим стартом. Это было событие мирового масштаба», —поделился Матасов.