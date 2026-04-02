НАСА успешно запустило «Орион» к Луне: Аэроинженер рассказал, как прошел исторический запуск
Аэроинженер Матасов: запуск «Ориона» к Луне столкнулся со сложностями в начале
Американское космическое агентство НАСА совершило исторический запуск сверхтяжелой ракеты с кораблем «Орион» в рамках миссии «Артемида-2». Впервые за более чем 50 лет четыре астронавта (трое американцев и один канадец) отправились к Луне, чтобы облететь ее и вернуться на Землю.
Аэрокосмический инженер, сооснователь научно-просветительского проекта «Мы верим в космос», участник программы подготовки космонавтов Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина и Московского авиационного института Никита Матасов в беседе с «Радио 1» рассказал, что в ночь на старте специалисты НАСА столкнулись с техническими неполадками, однако пуск все же состоялся и прошел в штатном режиме.
«Я с замиранием сердца до последней секунды сидел, и самое сложное оказалось позади, когда включились двигатели. Когда реактивная струя вырвалась из этой сверхтяжелой ракеты с характерным, мощным басистым звуком — наконец отлегло. Если зажигание произошло успешно, значит, точно всё отлично», — поделился он.
По словам инженера, перед этим пуск несколько раз переносили из-за неполадок с клапаном в топливной системе. Однако на финальной стадии все системы отработали корректно. Единственным курьезом стала поломка космического туалета.
«Что-то у них там сначала сломалось, но потом починилось», — добавил инженер.
В отличие от эпохи «Аполлона-11» или полета Гагарина, нынешний запуск не вызвал всемирного ликования на улицах. Однако, как отметил эксперт, это не значит, что событие прошло незамеченным.
«Общемировой ажиотаж ощущался. Это миллионы просмотров по всему миру, куча различной атрибутики. Огромное количество людей приехали очно наблюдать за этим стартом. Это было событие мирового масштаба», —поделился Матасов.
Сейчас корабль «Орион» с астронавтами на борту продолжает полет. В течение 10 дней специалисты будут следить за его миссией по облету естественного спутника Земли. Если испытания пройдут успешно, следующим шагом станет реальная высадка людей на поверхность Луны в рамках следующих миссий «Артемида».