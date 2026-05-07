«Настоящая культура»: Россиянам рассказали, какие напитки выбирать к шашлыку и как сделать его идеальным

07 мая 2026, 12:09

Эксперт Лиги Шашлыка Мальцев: к шашлыку нужно подбирать правильные напитки

Майские праздники уже на пороге. Многие не представляют их без мяса, мангала и свежего воздуха.





Президент Лиги Шашлыка Валерий Мальцев в беседе с «Радио 1» заявил, что времяпровождение у мангала — настоящая культура, к которой нужно подходить с особенной подготовленностью. То есть выбирать мясо, мариновать, жарить, подбирать овощи и даже правильные напитки.





«Колоссальное количество российских производителей хорошо ложатся практически на любое мясо. А пенные напитки (пиво) сейчас выходят из шашлычного оборота», — уточнил он.

Совет по сочетанию:

Крепкие напитки (водка, виски) лучше всего с бараниной;

Вино (красное и белое) универсально;

Пиво уходит в прошлое, уступая место более изысканным напиткам.

«Поседевшие угли» — лучшая стадия готовности топлива, то есть когда угли покрыты белым пеплом;

«Правильный маринад» — тот, что сделан своими руками;

«Шашлычная церемония» — процесс, который включает выбор дров, маринование, приготовление и подачу.

«Шашлык перестает быть просто едой, когда вы начинаете относиться к нему с душой», — резюмировал Мальцев.