«Настоящая культура»: Россиянам рассказали, какие напитки выбирать к шашлыку и как сделать его идеальным
Майские праздники уже на пороге. Многие не представляют их без мяса, мангала и свежего воздуха.
Президент Лиги Шашлыка Валерий Мальцев в беседе с «Радио 1» заявил, что времяпровождение у мангала — настоящая культура, к которой нужно подходить с особенной подготовленностью. То есть выбирать мясо, мариновать, жарить, подбирать овощи и даже правильные напитки.
«Колоссальное количество российских производителей хорошо ложатся практически на любое мясо. А пенные напитки (пиво) сейчас выходят из шашлычного оборота», — уточнил он.
Совет по сочетанию:
- Крепкие напитки (водка, виски) лучше всего с бараниной;
- Вино (красное и белое) универсально;
- Пиво уходит в прошлое, уступая место более изысканным напиткам.
- «Поседевшие угли» — лучшая стадия готовности топлива, то есть когда угли покрыты белым пеплом;
- «Правильный маринад» — тот, что сделан своими руками;
- «Шашлычная церемония» — процесс, который включает выбор дров, маринование, приготовление и подачу.
«Шашлык перестает быть просто едой, когда вы начинаете относиться к нему с душой», — резюмировал Мальцев.