В Минздраве назвали самое полезное мясо для шашлыка
Самым полезным мясом для шашлыка является нежирная свинина и баранина. Об этом сообщил РИА Новости главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян.
Он отметил, что шашлык лучше всего сочетать с помидорами, огурцами и зеленью. По его мнению, это помогает сбалансировать рацион и снижает нагрузку на пищеварительную систему.
Эксперт подчеркнул, что одной порции шашлыка весом около 200 грамм вполне достаточно. Две порции уже близки к пределу, а три — это перебор. Главное — не переедать, чтобы избежать тяжести в желудке и неприятных ощущений после еды, добавил он.
Тутельян напомнил, что мясо — важный продукт, но его следует употреблять в умеренных количествах. Чрезмерное употребление шашлыка может привести к неприятным последствиям, таким как тяжесть в желудке, тошнота и расстройство пищеварения. Особенно важно быть осторожными людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, так как избыток острой или жирной пищи может вызвать обострение гастрита или язвенной болезни, предупредил диетолог.
