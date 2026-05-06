Россиян предупредили о вреде чрезмерного употребления шашлыка
Кардиолог Богунович: Чрезмерное употребление жирного мяса повышает холестерин
Нарушение условий хранения мяса для шашлыков может привести к пищевой интоксикации. Об этом предупредил врач-кардиолог, заместитель главного врача клиники «Интермедцентр» Бранислав Богунович.
По его словам, при неправильном хранении в мясе быстро размножаются вредные бактерии, приводящие к пищевой токсикоинфекции. Кроме того, чрезмерное употребление жирного мяса провоцирует повышение холестерина и триглицеридов.
«К любому мясу должны идти овощи, так как они частично связывают холестерин в кишечнике и не дают ему усваиваться. Диабетикам же настоятельно не рекомендовано употреблять картошку и жирные части мяса», — отметил Богунович в разговоре с «Известиями».
Тем временем кандидат медицинских наук, врач-диетолог и главный эксперт Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова рассказала изданию «Абзац», что после употребления шашлыка и алкоголя важно поддержать печень и запустить процессы естественной детоксикации. Сделать это можно с помощью натурального кофе.
«Регулярное употребление этого напитка оказывает выраженное положительное влияние на здоровье печени. Кофе богат антиоксидантами и хлорогеновой кислотой, которые защищают клетки печени от окислительного стресса и воспалительных процессов. Кофе стимулирует выработку желчи и усиливает перистальтику кишечника, что способствует своевременному очищению организма и выведению токсинов», — пояснила Русакова.
Диетолог добавила, что очистить организм помогут овсяная каша, зеленые овощи — брокколи, шпинат, капуста и другая зелень, а также зеленый чай.