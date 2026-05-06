Россиян предупредили о вреде чрезмерного употребления шашлыка

06 мая 2026, 17:32

Кардиолог Богунович: Чрезмерное употребление жирного мяса повышает холестерин

Фото: iStock/Sviatlana Zhornava

Нарушение условий хранения мяса для шашлыков может привести к пищевой интоксикации. Об этом предупредил врач-кардиолог, заместитель главного врача клиники «Интермедцентр» Бранислав Богунович.





По его словам, при неправильном хранении в мясе быстро размножаются вредные бактерии, приводящие к пищевой токсикоинфекции. Кроме того, чрезмерное употребление жирного мяса провоцирует повышение холестерина и триглицеридов.





«К любому мясу должны идти овощи, так как они частично связывают холестерин в кишечнике и не дают ему усваиваться. Диабетикам же настоятельно не рекомендовано употреблять картошку и жирные части мяса», — отметил Богунович в разговоре с «Известиями».

