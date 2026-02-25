«Настоящий вкус»: Садовод с треском разоблачил магазинные овощи и фрукты

25 февраля 2026, 18:32

Садовод Туманов: настоящий вкус у тех овощей, которые выращены самостоятельно

Фото: iStock/rusak

Несмотря на то, что сегодня рынок предлагает огромное количество готовой качественной рассады, выращенной профессионалами, истинные садоводы продолжают заниматься этим долгим процессом самостоятельно. Причина кроется в разнице между товарным видом и настоящим вкусом.





Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов в беседе с «Радио 1» объяснил, почему опытные дачники предпочитают мучиться с рассадой, а не покупать готовые растения в центрах.





«Главная мотивация — это гастрономическое открытие, которое невозможно испытать, купив овощи в супермаркете. Я хожу по садовым центрам и плачу. Хочется и того, и того, а сажать некуда. Я в прошлый раз там даже чуть арбузы не купил», — рассказал он.

«Вырастив свой арбуз, вы потом не будете покупать. Те арбузы, которые вы вырастите — это сахар, мед, аромат. А то, что продается в магазинах, чаще всего тракторная субстанция, ничем не пахнущая. Сейчас в основном выращиваются на продажу так называемые голландские скороспелки, гибриды, для которых важнее всего создать видимость арбуза, чтоб он был кругленький, розовый. И он при этом невкусный. Те же самые астраханцы: большое поле засаживают голландскими скороспелками на продажу, а маленький кусочек — для себя, для семьи, для жены, для тещи. Это совершенно другое», — заявил садовод.