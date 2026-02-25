«Паутинный клещ»: Россиянам рассказали о главных ошибках выращивания рассады на подоконнике

25 февраля 2026, 18:03

Садовод Туманов: в квартире лучше не выращивать рассаду

Фото: iStock/VOLHA van Meer

В разгар подготовки к дачному сезону многие садоводы совершают типичную ошибку, пытаясь вырастить рассаду на подоконниках. Однако специалисты развеивают мифы о домашнем выращивании растений.





Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов в беседе с «Радио 1» заявил, что лучшее место для будущего урожая находится за пределами жилых помещений.



В разгар подготовки к дачному сезону многие садоводы совершают типичную ошибку, пытаясь вырастить рассаду на подоконниках.





«Главная проблема заключается в микроклимате современных квартир и даже частных домов. Благоприятное место для выращивания рассады — оранжерея, где регулируется температура», — сказал он.

«Низкая влажность провоцирует, например, паутинного клещика. В качестве решения проблемы можно использовать общие зоны многоквартирных домов. В подъезде больше света, ниже температура и выше влажность, что создает естественные, приближенные к идеальным условия для роста растений», — подчеркнул специалист.