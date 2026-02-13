«Паниковать рано»: Экономист объяснил, почему огурцы в феврале стоят как мясо и когда ждать снижения цен
Экономист Плугов: огурцы подешевеют в марте
Стоимость огурцов в России в феврале 2026 года достигла рекордных значений. В среднем — 317 рублей за килограмм, а на Чукотке перевалила за тысячу рублей. ФАС уже запросили проверить обоснованность роста цен.
Генеральный директор экспертно-аналитического центра «АБ-Центр» Алексей Плугов в беседе с «Радио 1» заявил, что паниковать рано — это лишь вопрос сезона, а ситуация далека от критической. По словам эксперта, текущий скачок цен абсолютно типичен для этого времени года. Если сравнивать показатели год к году, то рост составляет всего 8%.
«Если мы посмотрим изменение цен на 9 февраля по отношению к уровню трёхмесячной давности, то цены выросли на 106%. Но если мы проанализируем все прошлые годы за 5 лет, среднегодовое изменение цен — примерно 100 с лишним процентов. Мы укладываемся в этот сезонный диапазон», — сказал он.
Эксперт отметил, что основная причина подорожания кроется в себестоимости производства. В феврале урожай можно получить только в мощных зимних теплицах, которые требуют колоссальных затрат на освещение. Даже если гипотетически расширить тепличные мощности, это не сделает продукт доступным. По мнению эксперта, снижение цены со 330 до 280 рублей не приведет к взрывному росту спроса, а значит, производителям это невыгодно.
«Цену можно было бы сбить расширением импорта, но целесообразно возить в Россию огурцы только в январе, феврале, может быть, в начале марта. В апреле и мае из-за рубежа поставлять уже нецелесообразно. К тому же у огурцов очень короткий срок хранения. Можно завести большой объём и его не реализовать, и товар испортится», — объяснил Плугов.
Он добавил, что уже в марте начнется традиционное снижение цен, которое усилится в апреле.