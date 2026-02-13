«Паниковать рано»: Экономист объяснил, почему огурцы в феврале стоят как мясо и когда ждать снижения цен

13 февраля 2026, 18:21

Экономист Плугов: огурцы подешевеют в марте

Фото: iStock/Anwar Attar

Стоимость огурцов в России в феврале 2026 года достигла рекордных значений. В среднем — 317 рублей за килограмм, а на Чукотке перевалила за тысячу рублей. ФАС уже запросили проверить обоснованность роста цен.





Генеральный директор экспертно-аналитического центра «АБ-Центр» Алексей Плугов в беседе с «Радио 1» заявил, что паниковать рано — это лишь вопрос сезона, а ситуация далека от критической. По словам эксперта, текущий скачок цен абсолютно типичен для этого времени года. Если сравнивать показатели год к году, то рост составляет всего 8%.





«Если мы посмотрим изменение цен на 9 февраля по отношению к уровню трёхмесячной давности, то цены выросли на 106%. Но если мы проанализируем все прошлые годы за 5 лет, среднегодовое изменение цен — примерно 100 с лишним процентов. Мы укладываемся в этот сезонный диапазон», — сказал он.

«Цену можно было бы сбить расширением импорта, но целесообразно возить в Россию огурцы только в январе, феврале, может быть, в начале марта. В апреле и мае из-за рубежа поставлять уже нецелесообразно. К тому же у огурцов очень короткий срок хранения. Можно завести большой объём и его не реализовать, и товар испортится», — объяснил Плугов.